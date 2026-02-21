Oglasila se Američka ambasada o dostavljanju video snimka u slučaju iskakanja tramvaja

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini za N1 je odgovorila o dostavljanju videosnimka u slučaju iskakanja tramvaja u Sarajevu, s obzirom na to da se nalazi na trasi kretanja tramvaja i u neposrednoj blizini mjesta gdje se dogodila tragedija u kojoj je poginuo Erdoan Morankić-

Iz Ambasade su za N1 poručili:

- Ambasada Sjedinjenih Američkih Država sarađuje s nadležnim organima za provođenje zakona u BiH na dostavljanju video snimaka koji bi im mogli pomoći u istrazi tramvajske nesreće od 12. februara. Za sva ostala pitanja u vezi s istragom upućujemo vas na nadležne organe u Bosni i Hercegovini - naveli su za N1.

Podsjećamo, ranije je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo saopćeno da nema snimke iz unutrašnjosti tramvaja koji je iskočio iz šina.

- Forenzičkom obradom hard diska koji je izuzet iz kabine vozača, utvrđeno je da snimljenog materijala nije bilo od 29.11.2025. godine. Tužilaštvo, između ostalog, utvrđuje zašto nije funkcionirao sistem video nadzora - kazala je Azra Bavčić iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Upravo je snimak kao ključni dokaz navodio i ministar saobraćaja KS u ostavci Adnan Šteta, ali i Elmin Plećan,branilac vozača tramvaja Adnana Kasapovića.