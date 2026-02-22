Iz BIHAMK-a upozoravaju: Moguća duža zadržavanja na granicama

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti put preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i da obavezno posjeduju zimsku opremu.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.