Vrhovni sud SAD ukinuo recipročne carine: Moguć povrat novca i bh. firmama

Nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država ukinuo pravni osnov za takozvane "recipročne carine", uključujući i dodatne namete od 30 posto na robu iz Bosne i Hercegovine, otvara se pitanje povrata novca kompanijama koje su ove carine plaćale od avgusta prošle godine.

S obzirom na to da su dosadašnje carine proglašene nezakonitima, kompanije širom svijeta već su pokrenule inicijative za povrat sredstava koja su u međuvremenu uplaćena američkim vlastima, piše BiznisInfo.ba.

U igri milijarde dolara

Procjenjuje se da je kroz ove carinske mjere do sada prikupljeno oko 175 milijardi dolara, ali američka administracija još nije dala jasan plan hoće li i kada taj novac biti vraćen.

Takva situacija stvara pravnu neizvjesnost i potencijalni haos, jer bi kompanije koje su plaćale dodatne namete mogle pokrenuti masovne zahtjeve za refundaciju, uključujući i firme iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu na američko tržište.

Mogućnost povrata za bh. izvoznike

Vrhovni sud SAD-a presudio je da Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA), na osnovu kojeg su ove carine uvedene, ne daje predsjedniku ovlaštenje da samostalno uvodi trajne trgovinske namete bez odobrenja Kongresa.

Time je srušen pravni temelj za dodatne carine koje su od 1. avgusta 2025. godine uvedene za veći broj zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

U praksi, to znači da bi bh. kompanije koje su od tada plaćale carinu od 30 posto potencijalno mogle tražiti povrat sredstava, ukoliko američke trgovinske institucije provedu presudu i definišu mehanizam refundacije.

Iz BiH su najviše pogođene kompanije iz namjenske industrije.

Neke carine i dalje ostaju na snazi

Važno je naglasiti da se ova odluka ne odnosi na ranije uvedene carine na pojedine proizvode poput čelika i aluminija, koje su donesene na osnovu drugih zakonskih mehanizama i koje mogu ostati na snazi.

U međuvremenu, očekuje se reakcija američke administracije, koja je već najavila mogućnost uvođenja novih trgovinskih mjera putem drugih zakonskih okvira.