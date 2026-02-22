Šehanović: U krizama ne smije biti podjela na "oni" i "mi", bitna je istina, empatija i jasno definisan plan aktivnosti

Ako nemate jasno profiliran identitet i dosljedno komunicirane vrijednosti, vaš imidž će varirati od krize do krize. Javnost tada ne prepoznaje stabilnost, sve što vidi je improvizacija. Svako s definisanim identitetom i principijelnom komunikacijom može u javnosti ostaviti sliku kakvu želi ali to zahtijeva ozbiljan rad, pripremu i kontinuitet, ističe vlasnik savjetodavne agencije Damar Communications i docent na Sveučilištu u Mostaru dr.sc. Damir Šehanović.

Govoreći za Fenu o širem kontekstu političke komunikacije u izbornoj godini, Šehanović naglašava da je jedan od ključnih problema upravo nedostatak jasno definisanog identiteta kod većine političara.

Dodaje da u bh. političkom prostoru postoje pojedinci koji komuniciraju odgovorno i s poštovanjem prema građanima ali su još uvijek u manjini.

- S druge strane, imamo političare kojima je bahaćenje osnovna matrica komunikacije, koji ne odgovaraju na legitimna pitanja javnosti i čiji je univerzalni odgovor „sve je po zakonu“. To nije dovoljno. Građani očekuju iskrenost, jasne informacije i empatiju. Suosjećanje je jedan od najvažnijih elemenata krizne komunikacije, posebno u društvu koje se često suočava s tragedijama, od femicida, preko kamenoloma u Jablanici do nesreća poput ove posljednje u Sarajevu, naglašava Šehanović.

Kao najveći propust u kriznom komuniciranju u BiH izdvaja polarizaciju i nedostatak koordinacije među institucijama.

-U krizama ne postoje „mi“ i „oni“. Mora postojati jedinstven front i usaglašene poruke. Slaba koordinacija i prebacivanje odgovornosti dodatno produbljuju nepovjerenje javnosti, smatra on.

Na kraju poručuje da političari moraju kontinuirano raditi na unapređenju komunikacijskih vještina, uključujući medijske treninge, rad na neverbalnoj komunikaciji i imidžu te na razvoju jasnih kriznih protokola.

- Komunikacija je temelj kvalitetne i uspješne politike. U vremenu kriza i izbora koji nam dolaze, identitet, dosljednost i empatija postaju ključ političke vjerodostojnosti, zaključio je Šehanović u razgovoru za Fenu.