Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPĆA BOLNICA

Gavrankapetanović za "Avaz": Maloljetnica koju je povrijedio tramvaj je u stabilnom stanju

I dalje je pod stalnim nadzorom multidisciplinarnog medicinskog tima u Jedinici poluintenzivne njege, rekao je Gavrankapetanović za "Avaz"

Gavrankapetanović: Stabilno stanje. Fena - Armin Durgut / PIXSELL

Piše: Dženana Redžepagić

22.2.2026

Stanje maloljetne pacijentice koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći koja se desila prošle sedmice je stabilno, potvrdio je za portal "Avaza" direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.

- Pacijentica je stabilnog opšteg stanja, i dalje je pod stalnim nadzorom multidisciplinarnog medicinskog tima u Jedinici poluintenzivne njege - kazao je Gavrankapetanović za "Avaz".

Podsjećamo, nesreća se desila 12. februara kada je tramvaj, dok se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, na uključenju u ulicu Zmaja od Bosne, iskočio iz šina, udario od stub, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Na licu mjesta je preminuo student Erdoan Morankić, a maloljetnica je teško povrijeđena, amputirana joj je noga. Prvih dana je bila životno ugrožena, a srećom njeno stanje je iz dana u dan bolje. Tri osobe, među kojima i vozač tramvaja, zadobili su lakše tjelesne povrede.

# ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ
# TRAMVAJSKA NESREĆA
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.