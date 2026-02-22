Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HUMANOST U DJELIMA

Iftar za sve: Merhamet Goražde pruža podršku socijalno ugroženim porodicama

Fokus je na korisnicima iz BPK Goražde, ali pomažemo i povratnicima u Republici Srpskoj, naglašava Hodžić

Podjela iftara. Facebook

Z. V.

22.2.2026

Regionalni odbor Merhamet Goražde svakodnevno pomaže desetinama socijalno ugroženih građana kroz rad javne kuhinje. Njihova podrška posebno dolazi do izražaja tokom mjeseca ramazana, kada je potreba za pomoći najveća.

Direktor Merhameta Goražde, Ermin Hodžić, ističe da se obim aktivnosti tokom ramazana značajno povećava. Osim redovnih obroka, kojih pripremaju i distribuiraju između 180 i 200 dnevno, organizuju i podjelu iftara te prehrambenih paketa za najugroženije porodice, a jedna takva akcija održana je i sinoć.

- Tokom ramazana planiramo podijeliti između 500 i 600 prehrambenih paketa, a tradicionalno ćemo organizovati iftare na terenu. Fokus je na korisnicima iz BPK Goražde, ali pomažemo i povratnicima u Republici Srpskoj - naglašava Hodžić.

Rad javne kuhinje i pekare odvija se nesmetano zahvaljujući podršci donatora, dobrih ljudi te gradskih i kantonalnih vlasti. Na taj način osigurana je stalna nabavka namirnica, a potreba za ovakvom vrstom pomoći i dalje je velika. Pored hrane, Merhamet nastoji odgovarati i na druge potrebe korisnika, naročito u zimskom periodu kada je povećana potreba za ogrijevom. Kontinuirani rad čini ovu organizaciju jednim od ključnih stubova socijalne podrške u lokalnoj zajednici, a misija humanosti ogleda se kroz konkretna djela solidarnosti.

Merhamet naglašava da će aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu te poziva sve koji žele pomoći da to učine donacijom namirnica za iftare ili na drugi način.

# RAMAZAN
# MERHAMET GORAŽDE
# PODJELA IFTARA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.