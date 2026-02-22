Iftar za sve: Merhamet Goražde pruža podršku socijalno ugroženim porodicama

Regionalni odbor Merhamet Goražde svakodnevno pomaže desetinama socijalno ugroženih građana kroz rad javne kuhinje. Njihova podrška posebno dolazi do izražaja tokom mjeseca ramazana, kada je potreba za pomoći najveća.

Direktor Merhameta Goražde, Ermin Hodžić, ističe da se obim aktivnosti tokom ramazana značajno povećava. Osim redovnih obroka, kojih pripremaju i distribuiraju između 180 i 200 dnevno, organizuju i podjelu iftara te prehrambenih paketa za najugroženije porodice, a jedna takva akcija održana je i sinoć.

- Tokom ramazana planiramo podijeliti između 500 i 600 prehrambenih paketa, a tradicionalno ćemo organizovati iftare na terenu. Fokus je na korisnicima iz BPK Goražde, ali pomažemo i povratnicima u Republici Srpskoj - naglašava Hodžić.

Rad javne kuhinje i pekare odvija se nesmetano zahvaljujući podršci donatora, dobrih ljudi te gradskih i kantonalnih vlasti. Na taj način osigurana je stalna nabavka namirnica, a potreba za ovakvom vrstom pomoći i dalje je velika. Pored hrane, Merhamet nastoji odgovarati i na druge potrebe korisnika, naročito u zimskom periodu kada je povećana potreba za ogrijevom. Kontinuirani rad čini ovu organizaciju jednim od ključnih stubova socijalne podrške u lokalnoj zajednici, a misija humanosti ogleda se kroz konkretna djela solidarnosti.