Društvo postavilo prevelika očekivanja: Pod pritiskom savršenstva roditelji slomljeni hroničnim stresom

– Djeci ne trebaju savršeni roditelji, već prisutni i emocionalno dostupni roditelji. Kada dijete usvoji ideju da ljubav zavisi od uspjeha i postignuća, razvija anksioznost i strah od greške – kaže Begović, naglašavajući da se roditeljstvo mora vratiti u odnos roditelj–dijete, a izaći iz javnog dokazivanja.

– Na mrežama se uglavnom prikazuju idealni momenti porodičnog života, bez umora, konflikata i dilema. Takva slika kod drugih roditelja stvara osjećaj krivice i poređenja – ističe Begović.

Roditeljstvo je u savremenom društvu postalo mnogo više od brige i odgoja – ono se sve češće doživljava kao mjerilo lične vrijednosti. Sociolog Emir Begović za “Dnevni avaz” upozorava da se od roditelja danas istovremeno očekuju emocionalna stabilnost, ekonomska sigurnost i pedagoška savršenost, što kod mnogih proizvodi hronični stres i osjećaj nedovoljnosti.

U današnje vrijeme je jako teško balansirati između modernog roditeljstva i onog na koje smo mi navikli.

- Izazovno jeste, ponekad i teško, ali uloga majke je najljepša i najodgovornija uloga koju imam u životu. Nadam se da ću iza sebe ostaviti dobre, humane, vaspitane i vrijedne ljude – kaže Darija Paspalj, majka šestero djece, za “Dnevni avaz”.

Govoreći o svakodnevnim obavezama, ističe da savršenstvo nikada nije cilj, ali da su organizacija, ljubav i podrška ključ opstanka porodice.

– Smatram da je dobra organizacija pola posla, ali ništa ne funkcioniše bez podrške najbližih. Kod nas svi učestvuju – suprug, moja majka i djeca. Sve što postignemo, zajednički je uspjeh – naglašava ona.

Važnost razgovora

Darija smatra da djeca moraju učiti odgovornost i samostalnost od najranijih dana, jer roditelji ne mogu i ne trebaju sve raditi umjesto njih.

Posebno ističe važnost ličnog primjera i razgovora.

– Djeca su poput spužvi, upijaju ono što vide i čuju. Ako želimo da budu empatični, kulturni i vrijedni, mi to prvo moramo živjeti. Najvažnije je s djecom razgovarati i provoditi vrijeme, jer samo tako zaista upoznajemo njih i njihove potrebe – kaže ona.

Kada je riječ o tehnologiji i društvenim mrežama, Darija upozorava da one često nameću lažnu sliku savršenstva i pogrešne uzore.

– Društvene mreže mogu biti korisne, ali i vrlo opasne. Djecu treba učiti da život nije ono što vidimo na ekranu. Mnogo je važnije da vrijeme provode u prirodi, s drugarima i da uče prave vrijednosti, a ne da im uzori budu ljudi koji promovišu negativne i vulgarne sadržaje – ističe.

Prihvatanje nesavršenosti

Roditeljstvo ne mora biti savršeno da bi bilo dobro. Naprotiv, insistiranje na savršenstvu često udaljava roditelje od onoga što je najvažnije – bliskosti, prisutnosti i međusobnog povjerenja. U vremenu u kojem se roditelji neprestano porede i preispituju, možda je najveća odgovornost upravo u prihvatanju nesavršenosti, jer djeci nisu potrebni idealni roditelji, već oni koji su tu – iskreno, dosljedno i s ljubavlju.