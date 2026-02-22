Najstarija tuzlanska, Behram-begova džamija dočekala prvi ramazan u novom ruhu

Behram-begova (Šarena) džamija u Tuzli, najstarija gradska džamija i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, obnovljena nakon višegodišnje rekonstrukcije, u novom ruhu je dočekala svoj prvi ramazan, vraćajući se u središte vjerskog i društvenog života grada, piše Anadolija.

Behram-begova, poznata i kao Atik džamija, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada, i stoljećima je bila duhovno i obrazovno središte grada, ali i svjedok njegove višestoljetne historije. Uz prepoznatljivu munaru i raskošnu fasadu, posebno impresivna je unutrašnjost Šarene džamije. Njena izrazito bogata ornamentika, sklad boja i detalja svakog posjetioca ostavlja bez daha, a sve to je čini jedinstvenim arhitektonskim biserom Bosne i Hercegovine.

Srednjovjekovno naselje

Smještena na uzvišenju nekadašnjeg srednjovjekovnog naselja, ova džamija iz 1533. godine stoljećima dominira tuzlanskim prostorom. Današnji izgled zadržava arhitektonsku formu iz obnove s kraja 19. stoljeća – jednoprostorni objekt građen punom opekom, s masivnim zidovima, kupolom visokom oko 17 metara i munarom koja se uzdiže do približno 23 metra.

Unutrašnjost je podijeljena u visinske zone naglašene dekorativnim vijencem, a mihrab i zidne površine ukrašeni su bogatom kaligrafijom, što predstavlja spoj osmanske estetike i tradicionalne bosanske gradnje. Lijevo od ulaza nalazi se abdesthana iz 1942. godine. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH džamija je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

Temeljita rekonstrukcija, vrijedna oko 2,1 milion KM, realizirana je sredstvima Generalne direkcije vakufa Republike Turske posredstvom Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, a svečano otvorenje upriličeno je 5. maja 2025. godine u okviru manifestacije "Dani vakufa".

Posebna radost

Imam, hatib i muallim hafiz Ismail-ef. Fazlović, koji je službu u ovoj džamiji preuzeo na dan svečanog otvorenja 5. maja 2025. godine, ističe da je prvi ramazan u obnovljenoj Behram-begovoj džamiji poseban trenutak za cijeli džemat.

Podsjeća da je riječ o najstarijoj džamiji u Tuzli, čiji se razvoj može pratiti od prvobitne drvene građevine do današnjeg monumentalnog zdanja, te naglašava da je sadašnji izgled rezultat predanog rada i vrhunskog ručnog oslikavanja koje su izveli umjetnici iz Republike Turske.

Reakcije vjernika na obnovljeni prostor, kako navodi, izuzetno su pozitivne, a nakon što je u džamiji već klanjan Kurban-bajram, s posebnom radošću očekuju ramazanske ibadete u ambijentu koji odiše ljepotom i duhovnošću.

Za njega lično, služba u najstarijoj tuzlanskoj džamiji predstavlja veliku čast i emanet, ali i obavezu da zajedno s džematlijama čuva i oživljava njenu višestoljetnu tradiciju.