Mjera "zaključanih cijena" u FBiH završava 1. marta, potom dostupna aplikacija za poređenje cijena

Mjera "zaključanih cijena", koja se u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje od decembra 2023. godine, završava 1. marta ove godine, a iz Federalnog ministarstva trgovine navode da će do tog datuma omogućiti puni početak rada aplikacije "Usporedimo cijene", koja bi građanima trebala osigurati transparentan uvid u cijene proizvoda u različitim trgovačkim objektima i olakšati izbor najpovoljnije kupovine.

Iz Ministarstva podsjećaju da je dobrovoljna akcija "zaključanih cijena" dogovorena u saradnji s poslodavcima iz sektora trgovine, udruženjima potrošača i sindikatom te da je tokom 2024. godine više puta produžavana, dok je u 2025. godini njeno trajanje produženo odlukom Vlade FBiH u dogovoru s Udruženje poslodavaca FBiH.

- Aktuelno produženje odnosi se na dodatnih 60 dana, odnosno do 1. marta, kako bi aplikacija o poređenju cijena bila dostupna građanima u punom kapacitetu. Testna faza aplikacije je završena, a u toku je unos podataka za oko 70 robnih grupa koje obuhvataju više od 3.000 proizvoda. Građanima će omogućiti poređenje cijena po trgovačkim lancima, filtriranje prema mjestu stanovanja i pregled cijena u najbližim prodajnim objektima, kao i kreiranje vlastite potrošačke korpe radi provjere gdje je ukupna kupovina najpovoljnija - kazali su Feni iz resornog ministarstva trgovine.

Kada je riječ o dosadašnjim rezultatima mjere "zaključane cijene", ističu da je projektom bilo obuhvaćeno oko 65 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda, čije su cijene bile stabilizirane kroz duži vremenski period.

Prema procjenama Ministarstva, potrošačka korpa tih proizvoda građanima je po jednoj kupovini donosila uštedu od 50 do 70 KM.

Navode da je mjera imala i takozvani efekat "sidrenja cijena", jer zaključane cijene pojedinih proizvoda nisu dozvoljavale značajnija odstupanja cijena sličnih proizvoda drugih proizvođača na tržištu.

Prema analizama resornog ministarstva, mjera je doprinijela ublažavanju naglih i neopravdanih skokova cijena osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda, iako domaće tržište u značajnoj mjeri ovisi o uvozu, zbog čega globalna kretanja cijena i tzv. uvozna inflacija imaju direktan utjecaj na cijene u BiH.

Pozitivan ekekat

Iz Ministarstva ističu da su ostvarene uštede imale pozitivan efekat na životni standard građana, posebno u periodu inflatornih pritisaka, te da podaci o fiskalizovanom prometu pokazuju rast potrošnje, čemu su doprinijeli povećanje minimalne i prosječne plate, kao i druge socio-ekonomske mjere Vlade FBiH.

Navode i da je, nakon gotovo dvije i po godine realizacije, vrijeme da se projekat "zaključanih cijena" u ovom obliku okonča, imajući u vidu stabilizaciju tržišnih kretanja i činjenicu da je u BiH tržišna ekonomija zasnovana na slobodnom formiranju cijena.

- To ne znači prestanak institucionalnog nadzora tržišta, a Federalno ministarstvo trgovine je pripremilo Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena u vanrednim okolnostima, koji je već prošao prvi krug parlamentarne procedure. Ovim zakonom definiraju se nadležnosti i mehanizmi djelovanja u situacijama tržišnih poremećaja, čime se Vladi FBiH omogućava pravovremena reakcija i sprječavanje neopravdanog rasta cijena osnovnih životnih namirnica - naveli su.

Član Udruženja poslodavaca Federacije BiH Almedin Kadrić kaže da poslodavci u principu podržavaju rad Federalnog ministarstva trgovine i saradnju sa sindikatima i udruženjima potrošača, ali upozorava da svaka intervencija u formiranje cijena može poremetiti tržišno djelovanje.

I on je govorio o novom zakonu o kontroli cijena, koji bi, prema njegovim riječima, bio usklađen s evropskim standardima i principima tržišne ekonomije.

Govoreći o mjeri zaključanih cijena, iako iz Ministarstva navode da će ona biti okončana nakon 1. marta, iz Udruženja poslodavaca FBiH navode da se poslodavci nadaju da bi ona mogla biti produžena još dva do tri mjeseca.

- Ekonomija diktira cijene i svaka administrativna intervencija može dovesti do problema s nestašicama proizvoda ili smanjenjem marži trgovaca. Kao dugoročnije i transparentnije rješenje vidim razvoj aplikacije za praćenje cijena, a svaki informiran potrošač i konkurencija na tržištu mogu prirodno utjecati na snižavanje cijena - kazao je Kadrić.

Predsjednica Kluba potrošača Tuzlanskog kantona Gordana Bulić navodi da je njihovo udruženje učestvovalo u radnoj grupi za projekat "zaključanih cijena" te da su proveli analizu konkretnih efekata na kućne budžete.

Analizirane razlike

Na osnovu podataka iz velikih trgovačkih centara analizirane su razlike između zaključanih i viših cijena istih ili sličnih proizvoda.

Kao primjer navodi suncokretovo jestivo ulje s cijenom od 3,15 KM u okviru mjere, u poređenju s istim ili sličnim proizvodima po cijenama od 3,20, 3,25 ili 3,80 KM.

- Takva analiza urađena je za svih oko 60 proizvoda obuhvaćenih mjerom, na osnovu mjesečnih potreba prosječne četvoročlane porodice. Prema tim izračunima, porodica koja bira proizvode sa zaključanom cijenom može ostvariti uštedu od oko 100 KM mjesečno, dok je za penzionerska domaćinstva ta ušteda oko 50 KM - izjavila je Bulić.

Naglasila je da nije riječ o proizvodima lošijeg kvaliteta, već o artiklima koji su i ranije bili među najčešće biranim, te da su jasno označeni na policama i istaknuti na ulazima u prodajne objekte.

Dodaje da zaključavanje cijena nema samo direktan efekat uštede, nego i indirektan, jer izbor povoljnijih proizvoda utiče na konkurentnost i podstiče druge trgovce da prilagođavaju cijene kako roba ne bi ostajala neprodata.