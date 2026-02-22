Arapski ambasadori u Sarajevu upriličili zajednički iftar za bh. zvaničnike

Grupa arapskih ambasadora u Sarajevu bila je u subotu domaćin zajedničkog iftara povodom svetog mjeseca Ramazana u čast nekoliko visokih zvaničnika i dostojanstvenika iz Bosne i Hercegovine. Iftar su organizirali ambasadori i šefovi misija Alžira, Egipta, Kuvajta, Libije, Palestine, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prisustvovali su visoki zvaničnici institucija BiH, te ambasadori i šefovi misija islamskih zemalja akreditovani u Bosni i Hercegovini.

U svom uvodnom obraćanju u ime grupe arapskih ambasadora, ambasador Libije izrazio je iskrenu zahvalnost za toplinu i gostoprimstvo pruženo svim arapskim ambasadama u Sarajevu i poželio vjernicima islamske vjeroispovijesti u BiH mubarek mjesec Ramazan.

Nadalje je prenio kolektivnu predanost grupe arapskih ambasadora da nastave plodonosnu saradnju s vlastima Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja bilateralnih odnosa na svim nivoima i daljnjeg proširenja rastućeg partnerstva sa širim arapskim svijetom.