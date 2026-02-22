Avdo ef. Šišić, glavni imam MIZ Čajniče za "Avaz": Iskoristimo ovo vrijeme za natjecanje u dobru

Prvi dani ramazana na prostoru Medžlisa Islamske zajednice Čajniče protiču uz zajedničke namaze u nekoliko džamija, ali i uz sijela i druženja malobrojnih povratnika svake noći nakon teravije. Prema riječima glavnog imama MIZ Čajniče, Avde ef. Šišića, mubarek mjesec u ovom dijelu BiH nosi i dašak nekadašnjih ramazana u selima BiH. Pored Šišića, teravije predvode još dvojica imama.

- Atmosfera je dobra, ljudi su ushićeni, oduševljeni, ovo što i koliko ih ima. Teravija se svake večeri klanja u Kapovom Hanu, ponedjeljkom u Međurječju a ostalim danima u Batovu. Nastojimo tokom ramazana posjetiti sve vjerske objekte na području Medžlisa, bar jedan zajednički iftar i teraviju u njima obaviti, pa tako imamo i zakazane iftare u džamijama Hunkovići i Đakovići, te po dva na Borajnu i Karovićima. Džamija u Milatkovićima je završena, pa pokušavamo i tu organizirati iftar i teraviju i nadam se da ćemo uspjeti. Inače, ova džamija bi trebala biti otvorena na ljeto – kaže Šišić.

Uoči ramazana vjernike je pozvao da ramazan maksimalno iskoriste za činjenje dobra, da obrate pažnju na siromašne i sve koji su u stanju bilo kakve potrebe, da ne rasipaju hranu, ne pretjeruju u bilo čemu, da ne raspravljaju bespotrebno i ne troše mubarek dane na beskorisne stvari.

- Glavna poruka je da iskoristimo ovo vrijeme za natjecanje u dobru, kao ashabi Pejgamberovi, te da pokažemo svoju solidarnost sa svima onima u stanju potrebe. Sjetimo se samo Gaze i naše braće i sestara, koji u ruševinama poste i ibadete – poručuje Avdo ef. Šišić.