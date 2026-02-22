Hapšenja u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu: Policija RS-a uhapsila tri tržišna inspektora zbog primanja mita

Tri osobe iz Banje Luke uhapšene su zbog primanja mita u policijskoj akciji "Ada" usmjerenoj na sprečavanje krivičnih djela korupcije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U akciji sprovedenoj danas i juče uhapšene su osobe čiji su inicijali S.M, G.V. i V.M. Kako SRNA nezvanično saznaje, u Banjoj Luci su jučer uhapšene Sanja Maksimović i Gordana Vučić, a danas u Istočnom Sarajevu Vladan Marjanović. Svi su tržišni inspektori.

Pretresene su lokacija koje koriste lica S.M. i G. V. i tom prilikom je pronađena i oduzeta veća količina novca i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica S.M. I G.V. predata su nadležnom tužilaštvu, dok je u toku kriminalistička obrada lica V.M.

Akciju "Ada" sproveli su policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva, a po naredbi Okružnog suda u Banjoj Luci.