Mještani Odžaka o porodici Josipa Dabre koji pjeva o Paveliću: Oni su čestiti Srbi, nisu zadojeni mržnjom

22.2.2026

Od posljednjih općih izbora u Bosni i Hercegovini prošle su tri i pol godine, a dok se zemlja priprema za nove, oni stari i dalje su aktuelni.

Na popisu birača iz 2022. godine za Novi Grad u općini Odžak, pronađen je trenutačno najpopularniji političar u Hrvatskoj, Josip Dabro, zajedno sa svojom majkom Borkom, prenosi Večernji list BiH.

Josip Dabro, bivši ministar, danas saborski zastupnik koji je rejting sebi podigao bizarnim pucnjevima iz pištolja zbog kojih je i maknut iz vlade, a u novije vrijeme i ustašovanjem uz pjesmu "Grobnica od zlata", u kojoj je opjevan Ante Pavelić, možda ne bi bio toliko zanimljiv da mu obitelj s majčine strane nije srpska, i to izrazito.

Kako doznaje Večernji list BiH, obitelj s majčine strane preziva se Kovačević.

– Majka mu je Borka iz Novog Grada u Odžaku, a otac Pavo, koji je Hrvat, bio je vojno lice. Tako je upoznao Borku, zavoljeli su se i ušli u brak – kazao je za Večernji list BiH poznavatelj obitelji Dabro iz Odžaka još iz ranijih vremena.

Potvrdio je i da je Josip Dabro nedavno boravio u Odžaku, povodom dana općine, te da posjeduje i ličnu kartu Bosne i Hercegovine.

Drugi sugovornik ističe da je majčina strana Josipa Dabre čestita srpska obitelj.

– Djed Sreto se nakon rata vratio u Novi Grad i živio mirno do kraja života. Rekao bih da je to bio jedan čestit Srbin koji nije bio zadojen mržnjom. Slično je i s Mišom, Josipovim ujakom, koji je bio milicioner prije rata. Ako se može govoriti o čestitoj srpskoj obitelji, smatram da su to oni – rekao je sugovornik za Večernji list BiH.

Kako Dabrini s majčine strane gledaju na činjenicu da je njihov Josip postao zvijezda ekstremne desnice, nije poznato. Rodbina o njemu ne želi govoriti, što je, kako se tumači, i komentar na političke eskapade Josipa Dabre, koji je Hrvate, po mišljenju kritičara, uspio vratiti u mračne četrdesete.

