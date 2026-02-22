Pokrenuta potraga u Sarajevu za nestalom Hasijom Purivatra

22.2.2026

Operativni centar Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo danas je pokrenuo potragu za nestalom osobom – Hasijom Purivatra (1953. godište).

Iz porodičnog stana na Alipašinom Polju izašla je danas oko 16:00 sati i od tada joj se gubi svaki trag.

Opis nestale osobe: visina oko 165 cm, mršavije tjelesne građe, sijeda kosa.

Na sebi je imala plavi prsluk, crveno-plavi džemper, smeđu kapu, karirane smeđe hlače i crne patike.

O nestanku je obaviještena IV Policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Molimo sve naše sugrađane da, ukoliko primjete nestalu osobu, nas obavijeste na dežurni broj GSS Novi Grad Sarajevo 062 112 700 - saopćio je GSS Novi Grad Sarajevo.

