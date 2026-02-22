Karton Revolucija: "Sutra nam je suđenje, žele nas poslati u zatvor"

Aktivisti inicijative "Karton revolucija" najavili su da ih sutra očekuje sudsko ročište, ističući da proces doživljavaju kao nastavak svoje dugogodišnje borbe za zaštitu prirode i javnog interesa.

U javnoj objavi navode da ne traže podršku jer, kako kažu, vjeruju da je već imaju, već žele poslati poruku ponosa zbog sve većeg broja mladih koji izlaze na ulice tražeći pravdu i odgovornost.

Simbol borbe

Aktivisti su naglasili da suđenje smatraju simbolom šire borbe protiv, kako tvrde, nezakonite gradnje, devastacije prirodnih resursa i neodgovornog upravljanja prostorom, s posebnim naglaskom na očuvanje Prokoškog jezera i okolnog ekosistema.

Prema njihovim riječima, proces nije samo pitanje lične odgovornosti, već i zaštite prirode, planinskih izvora, biljnog i životinjskog svijeta te prava budućih generacija na zdravu životnu sredinu.

U objavi su poručili da, uprkos pritiscima, smatraju svojom dužnošću da nastave javno govoriti o problemima i „stati nasuprot onima koji simbolizuju nepravdu i uništavanje prirode“.

Sudski epilog ovog slučaja, kako se očekuje, izazvat će veliku pažnju javnosti, jer su pitanja zaštite okoliša i zakonitosti gradnje posljednjih godina sve češće u fokusu građanskog aktivizma u Bosni i Hercegovini.

Poruka aktivista

- Sutra nam je suđenje. Žele nas poslati u zatvor. Ovu sliku ne objavljujemo kako bismo tražili podršku. Znamo da je imamo. Ovu sliku objavljujemo kako bismo iskazali ponos što dijelimo mjesto življenja sa novom generacijom mladih ljudi koji su jučer, nikada masovnije, ispunili ulice grada tražeći pravdu. Vi nam dajete snagu.

Ovu sliku objavljujemo kako bismo jednog dana, kada padne ovaj raspali sistem, znali da smo bili na pravoj strani historije. Na sutrašnjem suđenju nećemo braniti samo nas i našu slobodu. Branit ćemo našu prirodu, Prokoško jezero, najljepše biljke i cvjetove, vukove i medvjede, planinske izvore, ptice i pašnjake, branit ćemo budućnost i našu zemlju.

Da smo šutili, možda bi ovu nedjeljnu noć provodili u svojim kućama sa porodicama, ali bi to bila velika greška. Nema veće nagrade nego sutra ustati nasuprot onih koji se kriju iza ilegalnog plastičnog šlaufa, ilegalnih vikendica, apartmana, kriminala, devastacije i uništenja naše zemlje.

Nema veće časti nego ustati i kao zalog dati svoju slobodu da bi se izborili za pravdu, jer kada krene padati tvrđava nepravde, sloboda će biti blizu. Vidimo se sutra na suđenju. Do konačne pobjede - poručili su aktivisti.