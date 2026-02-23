U Bosni i Hercegovini jutros pretežno suhi kolovozi

U Bosni i Hercegovini jutros su pretežno suhi kolovozi. U kotlinama i višim predjelima mjestimično moguća pojava magle, koja može smanjiti vidljivost.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog učestalih odrona izdvajaju se dionice: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Donji Vakuf–Jajce–Crna Rijeka–Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica-Mostar-Doljani i Rogatica-Višegrad.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.