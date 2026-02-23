Izetbegović: Interesantno je da je muž Hote-Muminović (NiP) Štetin pomoćnik za javni gradski prijevoz

Zastupnica u Skupštini KS Sebija Izetbegović (SDA) žestoko je kritikovala valdajuću većinu, optužujući ih za korupciju.

- U junu 2021. godine Ured za borbu protiv korupcije objavio je pompezno početak rada Registra javnih nabavki u KS. Šef Ureda za borbu protiv korupcije, Erduan Kafedžić, završio je DIF, FASTO, ili sad već neko treće ime fakulteta - ali bazično - to je fizičko ili fiskultura, trenutno najtaženije zvanje za bavljenje politikom. To je meritokratija, uz dužno poštovanje prema časnim i čestitim nastavnicima i profesorima sporta ili fizičkog obrazovanja.

E, dr. Erduan Kafedžić je bio zaposlen prvo u Vladu KS, pa ZZO KS gdje je rijetko i vrlo sporadično dolazio na posao, pa Uprava za inspekcijske poslove, pa Ured za korupciju i to ne znam kojim konkursnim procedurama. Možda bi nam KUIP mogla pokazati?

U međuvremenu je taj borac protiv korupcije, nastavnik fizičkog, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu, gdje mu je supruga direktorica Ureda za podršku studentima. Imenovana od bivšeg rektora Škrijelja, pa možda zato Ured za borbu protiv korupcije nije brinuo o protivzakonitom razdvajanju Stomatološkog fakulteta koje je dozvolio Škrijelj, imenovanju Ajanovića treći put za dekana bez obzveznog Rješenja Ministarstva za visoko obrazovanje, ali Odlukom Rifata Škrijelja, zloupotrebi položaja i sada 216 ljudi bez plata a, Ajanović u zatvoru. Sve ovo je uvod za pitanje:

Zašto u Registru javnih nabavki KS nema evidencije o ugovorima sa firmama koje se reklamiraju na starim tramvajima ili vrše video nadzor kao što su: BS Telecom Solutions doo i InfoMedia group doo Banja Luka?

Da li sada već doktor nauka sa Filozofije, radi posao za koji prima platu? Možda je ovo filozofija ili pedagogija korupcije, zavaravanja, pljačke i razaranja društva i života građana? Čudno je da se Ured za borbu protiv korupcije baš nikako ne oglašava, zar ne? I, kad smo kod nipotizma, pomoćnik ministra saobraćaja Adnana Štete je Emir Hota, suprug ministrice Hota Muminović, i baš Voditelj jedinice za implementaciju projekta "Javni gradski prevoz u Sarajevu".