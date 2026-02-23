Dok se vlasti prave gluhe, ističe rok za izmirenje duga: Gašenje BHRT-a predstavljat će i sigurnosni problem

Svega nekoliko dana dijeli BHRT od isteka roka, kojeg je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala za izmirenje duga u iznosu od 22 miliona KM. Aktiviranje prinudne naplate i blokada računa mogli bi označiti i definitivan kraj državnog Javnog servisa, upozoravaju već mjesecima, ali bez efekta, iz medijske kuće koja predstavlja i jedan od simbola države.

22 miliona KM

Prema riječima generalnog direktora Belmina Karamehmedovića, BHRT se već suočava s blokadama računa, ali zbog pojedinačnih tužbi uposlenih za neplaćene doprinose. U pitanju su manji iznosi, pa se rješenja iznalaze.

- Ako ne bude neke konkretne akcije, bojim se da brojimo svoje posljednje sedmice, da ne kažem dane. Ne vidim da se neko ozbiljno pokušava pozabaviti ovim problemom, uz dužno poštovanje svih kojima su puna usta BiH i BHRT-a. EBU je prošle godine ministra Fortu obavijestio da, ako do 26. februara ne bude nikakvih konkretnih poteza države BiH vezanih za presuđeni dug od oko 22 miliona KM, slijedi blokada računa. Volio bih da griješim, da neko nešto radi, a da mi nismo upoznati s tim, ali ovo je vrlo ozbiljan problem – kaže Karamehmedović.

Bez doprinosa

Najavljuje da će uposleni do samog kraja, pa i radikalnim potezima, javnost, predstavnike međunarodne zajednice, a prvenstveno političare u BiH upozoravati da BHRT-u prijeti nestanak i da su za to odgovorni oni koji se trenutno „prave gluhi i slijepi“. Osim od EBU i radnika koji bez uplaćenih doprinosa ne mogu u penziju, BHRT-u prijeti i blokada računa od UIO BiH, tužba EPBiH za neplaćenu struju, prekid isporuke plina.

- Ako BHRT stane, nećemo biti u mogućnosti pružati usluge ni FTV-u, a kolateralna šteta će biti i TV KS, koja je u zgradi RTV doma. Osim toga, imamo mrežu predajnika širom BiH koju koriste i određene državne agencije, poput Oružanih snaga, SIPA-e, IDDEEA-e, nekih telekom operatera i drugi mediji. Ako dođe do prestanka rada BHRT-a, te predajnike neće imati ko održavati – ističe Karamehmedović.

Čujemo izgovore...

Uposleni krajnjim naporima ispunjavaju svoje obaveze, ovih dana rade direktan prijenos ZOI, ali svjesni su da je opstanak BHRT-a ugrožen, te da aktuelne vlasti ništa ne poduzimaju da spriječe gašenje programa.

- Čujemo ovih dana izgovore političara da se problem ne može riješiti, ako u koaliciji od tri, samo jedan član želi rješenje. Ne znam samo je li to poruka da BHRT treba ugasiti?! Ili čujemo obrazloženja da ove probosanske stranke pokušavaju kroz Vijeće ministara, ali eto postoje snage koje to blokiraju – kaže Karamehmedović.

Dug RTRS-a, koji već godinama ne prebacuje BHRT-u njegov dio RTV takse, narastao je na blizu 104 miliona KM.