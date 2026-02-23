Preminuo Vladislav Jovanović, čovjek koji je branio zločince Miloševića i Karadžića: Tvrdio da su se Bošnjaci sami ubijali tokom agresije

Nekadašnji ministar vanjskih poslova Savezne Republike Jugoslavije i bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vladislav Jovanović preminuo je u 93. godini, saopćila je njegova porodica.

Jovanović je rođen 1933. godine u Žitnom Potoku. Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a potom je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Diplomatsku karijeru započeo je 1957. godine u tadašnjem Ministarstvu vanjskih poslova Jugoslavije. Tokom višedecenijske službe obavljao je niz visokih funkcija. Bio je šef diplomatije u dva mandata, ambasador pri Ujedinjenim nacijama, ambasador u Turskoj, a službovao je i u Briselu i Londonu. Dužnost ambasadora SFRJ u Turskoj obavljao je od 1985. do 1989. godine.

Tokom devedesetih godina prošlog vijeka predvodio je i učestvovao u više jugoslavenskih delegacija na mirovnim i drugim međunarodnim pregovorima.

Svjedočenja pred Haškim tribunalom

Jovanović je široj javnosti u regionu postao poznat i po svjedočenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Na suđenju Slobodanu Miloševiću 2005. godine pojavio se kao svjedok odbrane. Tom prilikom je negirao postojanje plana o stvaranju nove srpske države, takozvane "Velike Srbije", na teritorijama Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, navodeći da nikada nije čuo za takav plan. Također je tvrdio da Srbija zvanično nije učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini niti u Hrvatskoj, te da je rat u bivšoj SFRJ bio izazvan "nelegalnim otcjepljenjem" republika, a ne agresijom.

Osam godina kasnije, 2013. godine, svjedočio je i na suđenju Radovanu Karadžiću, ponovo kao svjedok odbrane. Govoreći o politici bosanskih Srba, tvrdio je da "maksimalni cilj" Karadžića i rukovodstva s Pala nije bio odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine i njeno pripajanje Jugoslaviji, već nastojanje da se ostane u zajedničkoj državi.

Kontroverzne tvrdnje

Tokom tog svjedočenja iznio je i niz kontroverznih tvrdnji, sugerišući da je pretežno bošnjačka strana bila odgovorna za smrt civila u Sarajevu, dok je za raspad Jugoslavije okrivio međunarodnu zajednicu.

U unakrsnom ispitivanju na suđenju Karadžiću, haški tužilac ga je suočio s navodima da se 1993. godine zalagao za "etničku homogenizaciju" teritorija zauzetih u Bosni i Hercegovini "u što kraćem roku". Jovanović je potvrdio da je zastupao takav stav, ali je tvrdio da pod tim nije podrazumijevao "upotrebu prisilnih sredstava, a kamoli činjenje zločina".