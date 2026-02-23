Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Načelnik Odžaka Osmanović za "Avaz": Otac Josipa Dabre nije bio vojno lice, fina obitelj, nemam komentar na pjevanje o Paveliću

On je bio inžinjer agronomije i direktor Kombinata Ratar. Nije čovjek nikad bio vojno lice, bio je agronom, kazao je

Osmanović: Poznajemo se od malih nogu. Facebook - Patrik Macek / PIXSELL

M. P.

23.2.2026

Nakon što se saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro našao u centru skandala zbog pjevanja pjesama o Anti Paveliću načelnik Odžaka Anes Osmanović za "Avaz" je govorio o tome da li poznaje porodicu Dabro i u kakvim su odnosima.

On je potvrdio da su se njihovi očevi poznavali i da se oni znaju od malih nogu, te da otac Josipa Dabre nikada nije bio vojno lice.

- On je bio inžinjer agronomije i direktor Kombinata Ratar. Nije čovjek nikad bio vojno lice, bio je agronom. Došao je ovdje, oženio se, rodila se djeca i oni su do rata živjeli u Odžaku. A oni su iz Vinkovaca. Otac mu je porijeklom iz Vinkovaca, a majka mu je tu iz Odžaka, iz jednog sela Novi Grad. Fina obitelj i sve, ali sad njegov život je njegov život - kazao je Osmanović za "Avaz".

Osmanović je prokomentarisao i to što je Dabro pjevao pjesme Ante Pavelića.

- Povijest je jasna u kontekstu toga. Međutim on je desničarska stranka koja to tako radi. Ne znam, nemam komentar - poručio je Osmanović.

# JOSIP DABRO
# ANES OSMANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.