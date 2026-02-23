Načelnik Odžaka Osmanović za "Avaz": Otac Josipa Dabre nije bio vojno lice, fina obitelj, nemam komentar na pjevanje o Paveliću

Nakon što se saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro našao u centru skandala zbog pjevanja pjesama o Anti Paveliću načelnik Odžaka Anes Osmanović za "Avaz" je govorio o tome da li poznaje porodicu Dabro i u kakvim su odnosima.

On je potvrdio da su se njihovi očevi poznavali i da se oni znaju od malih nogu, te da otac Josipa Dabre nikada nije bio vojno lice.

- On je bio inžinjer agronomije i direktor Kombinata Ratar. Nije čovjek nikad bio vojno lice, bio je agronom. Došao je ovdje, oženio se, rodila se djeca i oni su do rata živjeli u Odžaku. A oni su iz Vinkovaca. Otac mu je porijeklom iz Vinkovaca, a majka mu je tu iz Odžaka, iz jednog sela Novi Grad. Fina obitelj i sve, ali sad njegov život je njegov život - kazao je Osmanović za "Avaz".