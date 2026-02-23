Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći nije više na odjeljenju poluintenzivne njege

Teško povrijeđena djevojka (17) u tramvajskoj nesreći koja se dogodila 12. februara u Sarajevo svakim danom je sve bolje.

Informacije o njenom zdravstvenom stanju podijelio je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", gdje je pacijentica hospitalizirana.

- Pacijentica je stabilnog opšteg stanja. Nastavlja se liječenje na Odjeljenju za hirurgiju uz multidisciplinarni nadzor i nastavak ranog fizikalnog tretmana - naveo je doktor Gavrankapetanović.

Ovo znači da je djevojka, čije ozdravljenje svi priželjkuju, napokon izašla sa poluintenzivne njege.

Podsjetimo, djevojka je povrijeđena u nesreći do koje je došlo kad je tramvaj koji se kretao iz pravca Željezničke stanice, velikom brzinom, ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole. Iskočio je iz šina, udario u tramvajsku stanicu i pješake. Tom prilikom smrtno je stradao Edroan Morankić.