Ministarstvo saobraćaja KS: Sarajevo će imati električne autobuse u javnom prevozu

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je okviru projekta za poboljšanje kvaliteta zraka raspisalo javnu nabavku za nabavku autobusa koji će saobraćati Sarajevom. Javnim pozivom je predviđena nabavka pet novih niskopodnih električnih autobusa sa šest jednostrukih ili četiri dvostruke punionice i pet novih dizel autobusa.

Procedura će se provoditi u skladu s pravilima Svjetske banke, koja je osigurala kreditna sredstva za nabavku autobusa.

Nabavka se provodi u okviru Komponente 3 - Podrška tranziciji na nisko-emisioni prevoz, čiji je korisnik Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, a ima za cilj osiguravanje nisko-emisionih vozila javnog prevoza i poboljšanje upravljanja voznim parkom autobusa.

Taj projekt predstavlja konkretizovanje prve saradnje Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Svjetske banke.

- Nakon što je u periodu 2022-2025. kupljeno 50 novih vozila za javni prevoz, 25 tramvaja i 25 trolejbusa, tokom ove godine u Sarajevo dolazi još 35 novih vozila: 10 autobusa, 15 minibusa i 10 trolejbusa. Na ovaj način period od 2022-2027. će obilježiti nabavka 95 novih vozila za javni prevoz - izjavio je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Za autobuse čija je nabavka danas raspisana, isporuka se očekuje 2027. godine i time će Sarajevo prvi put u historiji imati električne autobuse u javnom prevozu.

U toku ove godine Ministarstvo saobraćaja KS pokrenut će proceduru za dodatnu nabavku novih tramvaja s ciljem da do 2030. godine Sarajevo ima još 30 novih tramvaja, čime će se u potpunosti zamijeniti kompletna flota javnog prevoza novim vozilima, koji će saobraćati novom i obnovljenom infrastrukturom, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.