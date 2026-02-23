Protest radnika TRZ Hadžići: Traže hitnu isplatu svih zaostalih plata

Radnici i Sindikat ističu da njihovi zahtjevi nemaju političku pozadinu

M. P.

23.2.2026

Sindikalna podružnica Tehničko-remontnog zavoda Hadžići, koja djeluje u okviru Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine izašli su danas na protestno okupljanje.

Povod za izlazak na proteste, kako navode, jeste izuzetno teška situacija u preduzeću, koju obilježavaju neisplaćene plate za decembar 2025. i januar 2026. godine, ali i nedostatak poslova i repromaterijala, što direktno dovodi u pitanje opstanak firme i radna mjesta zaposlenih.

Radnici i Sindikat ističu da njihovi zahtjevi nemaju političku pozadinu, već su usmjereni isključivo na očuvanje radnih mjesta i osiguravanje osnovnih uslova za rad i dostojanstven život.

- Naravno da tražimo i zahtijevamo odgovornost svih prethodnih i sadašnjih aktera u vidu Uprava, Nadzornih odbora, većinskog vlasnika Vlade FBiH. Radnici imaju pravo na dostaojanstven život i da od rada svojih ruku obezbjeđuju egzistenciju za svoju porodicu. Radnici nikada, pa ni danas ne traže sadaku niti milostinju već posao, uslove za rad i naknade za plate - poručili su ranije.

Navode da je situacija jako loša i da se nalaze na rubu stečaja.

