Tragedija na Uni: Ima mrtvih, traga se za više osoba, uhapšen muškarac iz BiH

Istraga je pokazala da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više ljudi

Policijski službenici i pripadnici HGSS-a. Društvene mreže

Z. V.

23.2.2026

Na području Hrvatska Kostajnica, u mjestu Rosulje, policijski službenici tokom nadzora državne granice u ranim jutarnjim satima oko 4:45 sati čuli su poziv u pomoć iz rijeke Una.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe. Dosad je spašena jedna živa muška osoba, dok je pronađeno jedno beživotno tijelo nepoznatog muškarca.

Istraga je pokazala da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više ljudi. Policijski službenici zajedno s pripadnicima HGSS-a koriste plovila i bespilotne letjelice u intenzivnoj potrazi za nestalim osobama.

Također, uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s kaznenim djelom krijumčarenja migranata i trenutno je pod nadzorom policije, izvještava PU sisačko-moslovačka.

Prema dostupnim informacijama, u čamcu je bilo ukupno sedam do osam osoba.

# ROSULJE
# HRVTSKA KOSTAJNICA
