Nakon boraca, buran mart najavljuju i državni službenici i policajci: "Nemamo više strpljenja, iz godine u godinu nam kradu plate"

Sindikati uposlenih u državnim institucija uputili su posljednji poziv delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da zakažu sjednicu sa samo jednom tačkom u okviru koje bi usvojili izmjene zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Izaći s omladinom Kažu da bi se na taj način izbjegle dugotrajne rasprave, politička nadmudrivanja i prekidi sjednica, pa bi tako delegati dobili priliku da se izjasne o dokumentu koji je ranije usvojen u Predstavničkom domu.

I posljednja sjednica Doma naroda u utorak prekinuta je obaranjem kvoruma. Izmjenama zakona uposlenima bi se omogućila isplata plaća po utvrđenim koeficijentima od početka godine, a ne od mjeseca nakon usvajanja budžeta, što je do sada bila praksa. Istovremeno, sindikati intenziviraju aktivnosti na pripremi protesta, koji bi se trebali desiti do polovine marta. Dno dna - Pozivam gospodina Kemala Ademovića da pod hitno sazove sjednicu sa samo jednom tačkom. Ako to ne uradi, 23.000 zaposlenih ne da neće glasati za političku partiju iz koje on dolazi, već će raditi kampanju protiv Naroda i pravde ili one partije u kojoj on bude u tom momentu. Ako to ne prihvate gospoda Špirić i Čović, radit ćemo kampanju protiv HDZ-a i SNSD-a. Mi više nemamo strpljenja i želim da ovo što sam rekao i napišete. Opcija dva je da ćemo se pridružiti mladosti na ulicama, učenicima i studentima, jer ovo je više dno dna, da nam iz godine u godinu kradu plate i primanja. Petnaestero ljudi zagorčava život svih građana BiH – kazao nam je predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH Radenko Mirković. Jedina mogućnost Mario Krajinović, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH, podsjeća da su odluke o protestima već usvojene, te da se sa sindikatima UIO BiH i državnih službenika, u skladu sa zakonskim rokovima, treba utvrditi samo datum.

