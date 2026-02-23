Preminuo prvi načelnik općine Goražde Smajo Baščelija, sutra komemoracija i dženaza

Prvi načelnik općine Goražde Smajo Baščelija preminuo je u 77. godini života, a njegov posljednji ispraćaj bit će organiziran sutra.

Rođen je 1949. godine u Goraždu, gdje je završio osnovnu i Srednju tehničku školu, a obrazovanje je nastavio na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.

Svoj profesionalni angažman započeo je u "Pobjedi“, a potom nastavio u Tvornici mašina u Kopačima, gdje je radio do 1992. godine. Tokom ratnih godina bio je uključen u različite aktivnosti vezane za odbranu grada, dajući svoj doprinos u jednom od najtežih perioda novije historije Goražda. Istovremeno je radio i kao predavač u Srednjoj stručnoj školi u Goraždu, prenoseći znanje i iskustvo mladim generacijama.

U maju 1995. godine imenovan je za prvog načelnika općine Goražde. Na toj funkciji ostao je do prvih općinskih izbora 1997. godine, učestvujući u organizaciji i stabilizaciji života u gradu nakon ratnih razaranja. Radni vijek završio je u kompaniji UNIS Ginex, gdje je obavljao dužnost upravnika održavanja.

Njegov odlazak predstavlja gubitak za porodicu, prijatelje i sve one koji su ga poznavali kao stručnog, tihog i posvećenog čovjeka.

Komemoracija povodom smrti Smaja Baščelije biće održana sutra u 11 sati u maloj sali Centra za kulturu, dok će dženaza i ukop biti obavljeni u 13.30 sati na mezarju Kolijevke.