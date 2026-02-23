Iz Pomozi.ba za "Avaz": Cilj je dostojanstven ramazan za sve

Tokom mjeseca ramazana, udruženje Pomozi.ba i ove godine provodi opsežnu humanitarnu kampanju s ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim građanima u Bosni i Hercegovini, ali i izvan njenih granica. Ovogodišnja ramazanska akcija započela je podjelom 3.000 ramazanskih paketa namijenjenih porodicama i pojedincima u stanju potrebe širom zemlje. Paketi se distribuiraju u brojnim gradovima Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona, kao i na području Kantona Sarajevo. Kako ističe Saliha Rokša, PR udruženja Pomozi.ba, ramazan je vrijeme kada se solidarnost posebno osjeti na terenu. - Ovogodišnju ramazansku akciju započeli smo podjelom 3.000 ramazanskih paketa za porodice i pojedince u stanju potrebe širom Bosne i Hercegovine. U okviru projekta "Obrok za sve" svakodnevno osiguravamo i iftare za naše korisnike - navela je Rokša.

Pored podjele paketa, kroz projekat "Obrok za sve" svakodnevno se obezbjeđuju topli iftari za korisnike, čime se nastoji osigurati dostojanstven obrok svima koji poste, ali nemaju osnovne uslove za pripremu hrane. - Humanitarne aktivnosti udruženja ne zaustavljaju se na granicama BiH. U Palestini i Jemenu organizuje se podjela iftara, dok se u Siriji, gdje Pomozi.ba ima i vlastito predstavništvo, pored iftara realizuje i podjela sehura, prehrambenih paketa te bajramskih paketića za najmlađe - ističe Rokša. Udruženje organizuje i humanitarni iftar za zajednicu. U saradnji s Fondacijom Kulturna Vizija, 28. februara u Hotelu Hills Sarajevo bit će upriličen humanitarni iftar, a sav prihod namijenjen je djeci u Gazi koja su ostala bez jednog ili oba roditelja. Cijena iftara iznosi 50 KM, a tokom večeri planiran je i humanitarni bazar uz mogućnost dodatnih donacija. Građani koji žele podržati ramazanske aktivnosti to mogu učiniti pozivom na humanitarni broj 17007, čime doniraju 2 KM, kao i putem online platforme i uplata na bankovne račune udruženja. Govoreći o širem značaju kampanje, Rokša naglašava da cilj nije samo jednokratna pomoć. - Ramazan je mjesec solidarnosti, milosti i brige za druge. Cilj naše ramazanske kampanje jeste omogućiti dostojanstven ramazan svima kojima je pomoć najpotrebnija. Sredstva prikupljena tokom kampanje neće biti usmjerena samo na ramazanske aktivnosti, već i na kontinuiranu, cjelogodišnju podršku osobama u potrebi, kako bi duh solidarnosti trajao i nakon mjeseca posta - poručila je Saliha Rokša.