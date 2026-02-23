Udruženje tužilaca FBiH: Neosnovani javni pritisci ne mogu određivati tok krivičnog postupka

Povodom učestalih javnih istupa, medijskih objava i komentara u javnom prostoru, u kojima se tužioci negativno targetiraju u vezi sa više aktuelnih događaja i nesreća na području FBiH, u kojima se utvrđuje krivična odgovornost, uključujući i nedavnu tramvajsku nesreću u Sarajevu, Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine smatra neophodnim da reaguje jasno i nedvosmisleno.

- U posljednjem periodu svjedočimo narativima kojima se unaprijed sugeriše krivična odgovornost, osporava zakonitost dokaza i procesnih radnji i dovodi u pitanje profesionalni integritet tužilaca. Takvi javni istupi, bez obzira da li dolaze iz političkog prostora ili od interesnih grupa koje koriste prostor u medijima, predstavljaju snažan pritisak na nosioce pravosudnih funkcija i pokušaj delegitimizacije njihovog rada.

Tužilačka funkcija je samostalna, nepristrasna i zasnovana isključivo na Ustavu i zakonima. Utvrđivanje krivične odgovornosti u predmetima nesreća sa teškim posljedicama i drugih događaja od javnog interesa, ne može i ne smije biti rezultat javnog pritiska ili medijskih očekivanja, već isključivo zakonito pribavljenih i sudskih održivih dokaza. Krivični postupak je složen, kompleksan i važan proces koji podrazumijeva prikupljanje, analizu i vještačenje dokaza, saradnju više institucija i striktno poštivanje procesnih garancija, uključujući pretpostavku nevinosti. Svako drugačije postupanje predstavljalo bi kršenje zakona i urušavanje vladavine prava.