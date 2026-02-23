Udruženje tužilaca FBiH: Neosnovani javni pritisci ne mogu određivati tok krivičnog postupka

Povodom učestalih javnih istupa, medijskih objava i komentara u javnom prostoru, u kojima se tužioci negativno targetiraju u vezi sa više aktuelnih događaja i nesreća na području FBiH, u kojima se utvrđuje krivična odgovornost, uključujući i nedavnu tramvajsku nesreću u Sarajevu, Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine smatra neophodnim da reaguje jasno i nedvosmisleno.
- U posljednjem periodu svjedočimo narativima kojima se unaprijed sugeriše krivična odgovornost, osporava zakonitost dokaza i procesnih radnji i dovodi u pitanje profesionalni integritet tužilaca. Takvi javni istupi, bez obzira da li dolaze iz političkog prostora ili od interesnih grupa koje koriste prostor u medijima, predstavljaju snažan pritisak na nosioce pravosudnih funkcija i pokušaj delegitimizacije njihovog rada.
Tužilačka funkcija je samostalna, nepristrasna i zasnovana isključivo na Ustavu i zakonima. Utvrđivanje krivične odgovornosti u predmetima nesreća sa teškim posljedicama i drugih događaja od javnog interesa, ne može i ne smije biti rezultat javnog pritiska ili medijskih očekivanja, već isključivo zakonito pribavljenih i sudskih održivih dokaza. Krivični postupak je složen, kompleksan i važan proces koji podrazumijeva prikupljanje, analizu i vještačenje dokaza, saradnju više institucija i striktno poštivanje procesnih garancija, uključujući pretpostavku nevinosti. Svako drugačije postupanje predstavljalo bi kršenje zakona i urušavanje vladavine prava.
Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine ostaje čvrsto opredijeljeno za zakonit, objektivan i nepristrasan rad u svakom predmetu. Svako ko smatra da je pojedini tužilac postupao protivno zakonu ili profesionalnim standardima ima na raspolaganju zakonom propisane mehanizme obraćanja nadležnim institucijama. Pozivamo medije i javne aktere da odgovornim izvještavanjem i javnim djelovanjem doprinesu očuvanju integriteta krivičnih postupaka, umjesto stvaranja atmosfere pritiska koja ne služi ni pravdi ni javnom interesu. Tužilačke odluke se ne donose da bi zadovoljile javni pritisak, već da bi izdržale sudsku provjeru i u funkciji su vladavine prava. Na kraju ističemo da nezavisnost pravosuđa nije privilegija nosilaca funkcija, već garancija prava svih građana - naveli su iz Udruženja tužilaca FBiH.
Podsjećamo, do saopćenja dolazi nekoliko dana nakon što je Elmedin Konaković na konferenciji za medije u Banjoj Luci pravio pritisak na rad Tužilaštva KS zbog tramvajske nesreće.
- Njihova prljava istraga i u ovom slučaju doprinijela je da ljudi još više sumnjaju u regularnost cijelog procesa i mi sumnjamo. Ja nemam povjerenje u takva poluprivatizirana, polupolitička tužilaštva i oni zaista moraju raditi svoj dio posla - poručio je Konaković prije nekoliko dana.
Inače, Konaković je danima šutio o nesreći, a kada je propao pokušaj da se sve "svali" na vozača tramvaja, on je odlučio da se obruši na Tužilaštvo. Iako ga nisu direktno spomenuli, posve je jasno da se ova izjava odnosila na njegovu reakciju.