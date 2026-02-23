Promet na Banjalučkoj berzi 75 miliona KM, kroz 31 transakciju

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 75.063.514,12 KM. kroz 31 transakciju.

Vrijednost BIRS indeksa nije se mijenjala i iznosi 835,38 poena.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet ostvaren je akcijama Telekom Srpske d.d. Banja Luka, u vrijednosti 363 KM, po prosječnoj cijeni od 1 KM po akciji.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 11.200 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 19 u vrijednosti od 11.200 KM, bez promjene prosječne cijene.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Geofon a.d. Teslić akcijama, trgovalo se u iznosu od 2.289,84 KM, po prosječnoj cijeni 0,47 KM.

Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti 75.049.661,28 KM, navedeno jeiz Banjalučke berze.