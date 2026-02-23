Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović najavio "institucionalni oporavak"

Na tribini u Prijedoru predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović poručio je da će, ukoliko dobije podršku građana na oktobarskim izborima, njegova politička opcija voditi suverenističku politiku usmjerenu na smirivanje političkih tenzija, pomirenje i jačanje institucija.

Obraćajući se prisutnima, istakao je da su ključni ciljevi poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, provođenje lustracije, jačanje vladavine prava, uvođenje meritokratije te ispitivanje porijekla imovine javnih funkcionera, što je ocijenio jednim od najvažnijih pitanja za državu.

Vukanović je uputio oštre kritike na račun Milorad Dodik i Dragan Čović, navodeći da bi eventualna pobjeda njegove liste značila kraj, kako tvrdi, dominacije SNSD-a i HDZ-a, te zaustavljanje političkih blokada i opstrukcija.

Govoreći o opozicionim odnosima, naglasio je potrebu za jedinstvom i političkom zrelošću, ocijenivši da predstoji složena politička utakmica u kojoj je kompromis neophodan radi postizanja zajedničkog cilja. Smatra da bi on i Branko Blanuša mogli biti snažan tandem za kandidature za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Najavio je i jači politički angažman u Federaciji BiH, tvrdeći da su nedavni vanredni izbori pokazali postojanje skrivene saradnje pojedinih bošnjačkih stranaka sa SNSD-om. Poručio je da građanima Federacije nudi alternativu, te da, kako je naveo, njegova stranka ne vidi HDZ kao unaprijed određenog partnera u vlasti, odbacujući takve tvrdnje i najavljujući odlučnu političku borbu protiv postojećih saveza.