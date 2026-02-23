OPĆINSKI SUD U BIHAĆU

Potvrđena optužnica protiv direktora Službe za zapošljavanje USK zbog zloupotrebe položaja

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je istom optužnicom predložilo i izricanje mjere zabrane obavljanja funkcije

Nedžad Zukanović. Avaz

M. Až.

23.2.2026

Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK) protiv direktora Službe za zapošljavanje USK Nedžada Zukanovića iz Ključa zbog zloupotrebe službenih ovlaštenja.

Prema navodima optužnice, Zukanović je postupao suprotno interesima službe i ustanove kojom upravlja tokom procedure popunjavanja radnog mjesta stručnog saradnika za posredovanje pri zapošljavanju, provođenje aktivne politike zapošljavanja i analizu tržišta rada.

Nakon što je proveden javni konkurs za navedenu poziciju, optuženi je zaključio ugovor o radu s ranijim zaposlenikom Službe A. V., pri čemu je početak njegovog radnog angažmana odgodio na neodređeno vrijeme. Prema optužnici, bio je svjestan da izabrani kandidat ne može stupiti na dužnost u zakonski predviđenom roku zbog drugog radnog angažmana, odnosno obavljanja političke funkcije.

Takvim svjesnim postupanjem, kako navodi Tužilaštvo, Zukanović je A. V. pribavio korist u vidu sticanja prava na faktički početak radnog odnosa nakon okončanja političkog angažmana, dok su istovremeno zanemarene stvarne potrebe Službe i onemogućeno zapošljavanje drugih kandidata s rang-liste predmetnog konkursa.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je istom optužnicom predložilo i izricanje mjere zabrane obavljanja funkcije direktora javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u trajanju od tri godine od dana pravosnažnosti sudske odluke.

# ZLOUPOTREBA POLOŽAJA
# NEDŽAD ZUKANOVIĆ
# OPĆINSKI SUD U BIHAĆU
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.