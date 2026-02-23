Goraždanski muftija Remzija ef. Pitić za "Avaz": Gradi Bosnu u sebi, bit će joj bolje

Zato bi, dodaje, ramazan mogao biti povod za „otvaranje“ očiju kako bismo vidjeli šta nam je sve oduzeto i ko nam je sve otet.

- Svako ko drži do sebe mora biti zabrinut slomom svakog civilizacijskog postignuća, te ulaskom u svijet nepoznatoga na krilima procesa i alata koji dovode u pitanje opstanak ljudske vrste. Mnogo se lošega događa u svim sferama ljudskoga života, a o čemu naša svekolika nekompetentnost uopće ne razmišlja. Suština procesa je zarobljavanje čovjeka, njegovog uma, njegovog duha, njegovog tijela. Naravno, mnogo toga je vrhunski organizirano, pa je borba s tim procesima izrazito teška. A, kod nas je i nema. Jer, problema nema za većinu pozvanih da se njima bave – kaže goraždanski muftija Remzija ef. Pitić.

Svaki ramazan u posljednjih nekoliko godina u BiH i svijetu se dočekuje u posebnim okolnostima, te sve većim izazovima u kojima se nalazi čovječanstvo. Nova podjela svijeta, brojni ratovi i najave novih, strepnja za budućnost međunarodnog poretka, kojeg postepeno potiskuje zakon jačega, brinu i svakog građanina.

- Onda bismo tim ramazanskim alatima mogli probuditi usnule duše svoje, hibernirane umove svoje, te potražiti alate za suočavanje sa stvarnim objektivnim prijetnjama koje više nisu tamo negdje. One su u nama. Buđenje duha i uma egzistencijalna nužnost – ističe Pitić.

„Mali čovjek“

Kuda ide ovaj svijet i imamo li snage da sačuvamo BiH, pitanja su na koja „mali čovjek“ nema odgovor, a Pitić ne vjeruje da ga bilo ko u svijetu trenutno može dati.

- Ali, kako god da bude, šta god da se desi, onaj što u sebi nije šupalj lakše će se nositi sa svakom mogućom sutrašnjicom. Dakle, ti si Svijet. Mijenjaj sebe nabolje i svijet će biti bolji. Ti si Bosna. Gradi Bosnu u sebi, bit će joj bolje. Ti si i Hercegovina. Gradi ju u sebi, bit će i njoj bolje. Mnogo toga je do nas samih. Promjenom u nama gradimo pretpostavke za promjenu oko nas. Da nam Dragi Bog u ramazanu podari snagu razgovora sa samima sobom. Da sami sebe izvagamo i da slomimo u sebi ego, nadmenost, pohlepu, samodovoljnost... – zaključuje muftija goraždanski Remzija ef. Pitić.

Treba malo volje

Dani ramazana nude priliku, ali i nose obavezu da razmislimo šta možemo učiniti kako bismo postali bolji i moralniji ljudi, a Pitić smatra da možemo učiniti puno, ali nećemo.

- I to uporno nećemo. Pitaju me i ovih dana šta bismo mogli učiniti. Svako bi mogao puno, ali neće. E, to je već alarmantno stanje onoga što smo nekada zvali svijest. Uvijek insistiram na potrebi unutrašnje promjene svakog pojedinca s kojom je jedino moguće graditi drugačije i bolje sutra. Mogli bismo ne bacati opuške po trotoarima i prirodi, ne bacati smeće kroz prozore svojih automobila, mogli bismo očistiti svoje vrtove i njive što nam ih ostaviše čistima naši djedovi i očevi. Za to ne trebaju javni poziv i sredstva iz budžeta. Treba malo volje. A mogli bismo uvesti kazne za bacanje opušaka, smeća, zapuštenih njiva i pojačati budžete. I zemlju dati onome ko hoće da je obrađuje. Eto, to baš nije teško, ali nećemo ni to. Dakle, nećemo red. A bez reda se ne može naprijed – pojašnjava Pitić.