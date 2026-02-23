Bivši srbijanski ministar pomogao u spašavanju djevojčice na Jahorini: "Uopšte nije bilo jednostavno"

Na Jahorini se jučer odvijala prava drama kada je djevojčica ostala visiti sa žičare. Na snimku koji se pojavio u javnosti vidi se kako dvije osobe pridržavaju dijete koje visi sa sjedišta, dok okupljeni žurno pritrčavaju kako bi joj pomogli da bezbjedno siđe na tlo.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o djevojčici (9) koja se nalazila na šestosjedu na Prači zajedno sa bakom iz Čačka.

Kako prenosi Telegraf, u njenom spašavanju učestvovao je bivši srbijanski političar Mlađan Dinkić.

Mediji su ga kontaktirali radi provjere informacija, a on je potvrdio da se na žičari odvijala dramatična situacija.

- Djevojčica je dobro, hvala Bogu, to je najvažnije. Sjedio sam na žičari, gledao sam na drugu stranu, kad sam čuo da je djevojčica koja je sjedila pored mene vrisnula. Tu je bila i njena baka. Ja sam je brzo uhvatio za ruku i držao je tako, pokušao sam da je izvučem. Uopšte nije bilo jednostavno, a žičara se i dalje kretala, stala je tek poslije 30 metara otprilike. Ubrzo su stigli ljudi iz centra, razvukli su brzo mrežu dok sam je ja držao, i uhvatili su je. Vidio sam je poslije, normalno je hodala, tako da je sve dobro ispalo na kraju - rekao je bivši ministar Mlađan Dinkić.

O incidentu su se oglasili i iz OC Jahorina, podsjetivši korisnike da je poštivanje pravila ključno za sigurnost na žičarama.

- Jučer je zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji naših radnika, spriječen mogući incident na polaznoj stanici šestosjeda Skočine. Pravovremenom intervencijom zaposlenih OC situacija je odmah stavljena pod kontrolu, bez posljedica po korisnike žičare - saopćeno je.

Iz OC Jahorina navode da je do incidenta došlo usljed nepravilnog ponašanja prilikom korištenja šestosjeda.

- Ovim putem apelujemo na sve skijaše, a posebno roditelje i staratelje, da se strogo pridržavaju propisanih uputstava i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalnog transporta. Odgovorno ponašanje je ključno za bezbjednu i nesmetanu vožnju svih korisnika. Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ona zavisi i od saradnje i odgovornosti svih koji koriste ski-infrastrukturu - dodaje se u saopćenju.