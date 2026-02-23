Komentar Seada Numanovića: Hoće li se naredne godine 9. januar slaviti u Predsjedništvu BiH?

Sead Numanović piše da je sveopća politička mobilizacija Bošnjaka imperativ za opstanak ovog naroda. Prenosimo njegov tekst u cijelosti.

Vlada entiteta RS usred Brčkog kupila je zgradu, bivšu kockarnicu, i pretvorila je u "Srpsku kuću".

A onda je u nju počela smještati svoje institucije.

Za početak, upad su izvšili službenici Poreske uprave Rs, Fonda PIO i Ministarstva lokalne uprave i samouprave.

Odluka je donesena krajem januara i objavljena u Rs-ovom službenom listu.

Niko nije ni "beknuo" protiv!

A odluka predstavlja brutalno kršenje Arbitražne odluke, pa čak i Statuta Grada Brčkog.

To što šute srpske i hrvatske stranke, ne samo u Brčkom, nije nikakvo čudo.

Ali šutnja ovih što se zovu 'bosanskohercegovačke', a pogotovu 'bošnjačkih stranaka' (i) mimo Distrikta je više nego indikativna!

Portal Politicki.ba objavio je tekst na tu temu.

Osim tradicionalnog "tapšanja po leđima" preko privatnih poruka, ništa se drugo nije desilo.

Očekivano!

Onda smo, par sati kasnije, objavili još jedan tekst o tome kako je Arhiv Bosne i Hercegovine 19. februara, na prvi dan ramazana, organizirao je u Banjoj Luci izložbu povodom Dana državnosti Srbije, ali i - pazite ovo - 'dana državnosti Rs'!

Opet, osim tradicionalnog "tapšanja po leđima" preko privatnih poruka, 'svakačast-ovanje' ništa se drugo nije desilo.

Očekivano!

Primjera poput ovih iz dva teksta, objavljena u roku od par sati, je sve više.

Trend je odavno postao opasan!

Mi smo se, bez obzira na priče i busanja u junačka prsa, umorili! Premorili!

Kao, nećemo se umoriti od odbrane Bosne i Hercegovine. A ona nam, kao pijesak, curi među prstima!

To da rastući broj državnih službenika radi protiv vlastite države nije ama baš nikakva novost!

To da u tome imaju snažnu podršku svojih stranaka, aksiomatska je stvar.

To da u svemu intenzivno asistiraju aparature vlasti Srbije i Hrvatske već odavno je potpuno jasno.

A šta radimo mi?

Direktorica Arhiva BiH nedavno je dobila drugi mandat.

Dijana Mrda dolazi iz kvote SNSD-a.

Njen zamjenik je - nedavno imenovani - Edin Veladžić. Iz kvote Trojke. No, još nije preuzeo dužnost...

Već četvrti mandat Dodikovci drže Arhiv. Revizori su ispisali tomove o nepravilnostima, zloupotrebama, kršenju procedura... Stručnjaci su pisali još i više! Historijski revizionizam primarna je misija (i) ove državne institucije Bosne i Hercegovine.

Tužilaštvo BiH uredno u ladice slaže nove i nove krivične prijave.

Ne samo kada je Arhiv BiH u pitanju.

Poneka Facebook objava ogorčenja, škrgutanje zubima i (isprazno) prijećenje maksimum je našeg izričaja!

Trojka se klela, čim je došla na vlast, da će prekinuti s disbalansom na štetu Bošnjaka u državnim institucijama. On je drastično pogoršan!!!

Do trajanja prethodnog mandata, postojala je koordinacija bošnjačkih kadrova u državnim institucijama. Pred svaku bitnu sjednicu, bilo državnog parlamenta, bilo državne vlade... oni su se sastajali i razmatrali materijale. Znalo se satima vijećati o svakom predmetu. A donesene odluke su se potom provodile.

Više ne postoji!

Danas ad hoc saznajemo ko je 'glavni bošnjački baja' na sjednici Vijeća ministara, ako dopredsjedavajući iz reda tog naroda nije u mogućnosti prisustvovati sjednici. A nekad se ni to ne zna!

Svedočimo bolnoj političkoj i drugoj atrofiji bošnjačkih predstavnika vlasti.

Kako stvari teku, neću se iznenaditi da se 'dan Rs' ili Sretenje uskoro ne počne slaviti u Predsjedništvu i(li) Vijeću ministara, Parlamentu BiH. Neki prijem, pa ko dođe. Čisto da se i na to 'naviknemo'. Pa onda i dan "HR HB".

Izbori koji su pred nama nisu glasanje za i protiv!

Iskustvo nas uči da sve manji broj onih koji stanu pred glasačke kutije, glasaju protiv!

I zahvaljujući tome, danas smo tu gdje jesmo. I stabilno srljamo u gore!

To dovodi samo do dodatne apatije kod birača i sve manji izlazak ljudi na izbore.

Izborni prag, zbog toga, pada i politička se scena dodatno fragmentira. Time postajemo taoci stranaka s jednim ili dva zastupnika. Oni postaju "kingmakeri" i od njihove volje zavisi formiranje ove ili one većine. I to je, na primjer, objašnjenje poniženja koje smo sami sebi priredili imenovanjem notornog Rame Isaka za ministra u Federalnoj vladi!

Vrijeme u kojem jesmo, a posebno trendovi kojima svjedočimo nedvosmisleno upućuju na to da će biti još gore!

Upirati prstom u druge odavno nije opcija!

Umjesto toga, moramo se pogledati u ogledalo!

Sveopća politička mobilizacija Bošnjaka je imperativ za opstanak ovog naroda. A ona počinje od "malih" stvari - izlazak na izbore i glasanje "za", a ne "protiv" je jedan od temeljnih koraka. Ako bi se to čudo desilo, bio bi to uvod u novo poglavlje i raskid sa sadašnjim stanjem!

Ako, pak, do toga ne dođe (i svako ko će se kladiti da se zaokret neće desiti ima ogromne šanse na dobitak!), nemamo pravo na prigovore! Sami smo sebi skrivili!