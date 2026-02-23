Korisnici BAGS-a kritikuju direktora Džihanića: "Neuspješni početak grijne sezone dočekao ga je na odmoru u Španiji"

Stanovnici Vogošće, kojima kantonalno preduzeće BAGS Energotehnika isporučuje toplotnu energiju, oglasili su se nakon što je direktor ovog preduzeća Enis Džihanić za probleme u isporuci grijanja okrivio resornog kantonalnog ministra Mladena Pandurevića.

Tvrde da su se u posljednjih 16 mjeseci, koliko su organizirani i aktivno učestvuju u rješavanju problema grijanja, susreli s brojnim bizarnostima u pružanju usluge.

- Bili smo u prilici da nas se posmatra s podozrenjem, nuđena su nam alternativna rješenja koja bi bila pogodna za svakog, osim za nas. Čak smo bili u prilici objašnjavati da nas prijedlog subvencionirane nabavke konvektora vrijeđa. Tačno je da je ministar Pandurević donio pozitivnu promjenu u odnosu kantonalne vlasti prema našem problemu. Bavio se vogošćanskim grijanjem i bili smo svjedoci iznalaženja brojnih rješenja - dodaju.

Loša iskustva

Podsjetili su da s BAGS-om imaju samo loša iskustva, te da je ovo preduzeće jedino pokazalo potkapacitiranost za naplatu usluge. Osim toga, osvrnuli su se na Džihanićevu reakciju na ranije izjave ministra Pandurevića.

- Ne možemo ne primijetiti da je direktor Džihanić sačekao ponedjeljak ujutro da brani svoju čast, a to nije učinio u petak popodne, kada mu je 'čast' napadnuta. Naučili smo da mu je petak popodne omiljeni termin za objave na slabo posjećenoj internetskoj stranici preduzeća - istakli su.

Uvjeravaju da ne politiziraju situaciju, a zatim su izdvojili primjere za koje smatraju da narušavaju njihova potrošačka prava, garantovana zakonom:

- Traži se da plate račune za mjesece grijne sezone u kojima nije bilo grijanja, primjerice oktobar i novembar 2025., za koje bi računi trebali biti u potpunosti stornirani. Oktobar za sve korisnike, a novembar za korisnike u ulicama koje su ostale bez grijanja zbog velikog kvara na primarnom vrelovodu. Računi nisu umanjeni ni za dane bez grijanja u decembru i januaru;

- BAGS na reklamacije odgovara generičkim dopisom o umanjenju računa u budućem periodu. No, već sada je jasno da je pitanje dana, kako tvrde, kada će ostati bez grijanja, što znači da će zafaliti mjeseci za obustavu računa. Osim toga, ovaj način naplate je, konstatirali su, lihvarski i zakonom se ne prepoznaje;

- BAGS je firma koja, kako su saopćili, generalno voli krasti dane. U saopćenjima uvijek pišu o obustavama s dva dana zakašnjenja, a punjenje sistema računaju kao da je grijanje pušteno. U odgovoru Ombudsmanima za zaštitu prava potrošača, ukazali su, lagali su o izvršenim servisima podstanica prije grijne sezone (zamjena izmjenjivača), koje su uradili tokom grijne sezone, pa je grijanje i zbog toga bilo obustavljeno;

- Uvijek im se prilikom usmenog negodovanja prebacuje da je grijanje jeftino i da se za svoje pare mogu grijati dva mjeseca. Ipak, još nisu, naveli su, doživjeli da ih griju ta dva mjeseca. U BAGS-u ako nema novca ili mazuta iz Kantona Sarajevo, nema ni grijanja;

- Brojne su, kako su istakli, zanimljivosti iz njihovog dužničkog odnosa prema BAGS-u. Imaju grijanje s redukcijom, što nije u skladu s pravilnikom. Ulazna temperatura vode rijetko dostigne 50 stepeni celzijusovih;

- Jednom su tvrdili da neko od korisnika, kako su saopćili, sabotira sistem i namjerno ispušta vodu iz radijatora, te da dolazi do pada pritiska i prekida u grijanju. Doduše, dodaju, ovo je prestalo čim su kazali da kalorimetri, koje imaju, rade i kao vodomjer;

Osim toga, BAGS-u, kompaniji za koju tvrde da se njena pisma uime Uprave pišu u prvom licu jednine, poručili su da je Džihanić imao mnogo puta priliku časno raditi svoj posao.

- Džihanić je u svim medijskim istupima do 15. oktobra govorio da je firma spremna za sezonu i da su gotovi tehnički remonti, a znao je da gorionik nije servisiran. U 'Vogošćanskoj hronici' je 8. januara pričao da je sezona uredna i nema problema, a već 9. januara je isključio grijanje - istakli su.

Prema riječima nezadovoljnih BAGS-ovih korisnika, neuspješni početak grijne sezone dočekao je Džihanića na odmoru u Španiji, jer je, kako tvrde, sasvim normalno da direktor toplane prvog dana početka grijne sezone u supersređenom preduzeću poput BAGS-a odmara dvije hiljade kilometara dalje od toplane.

Još jedna poruka

Smatraju da se pitanje časti također ogleda u odnosu prema 33 posto dioničara, a ne prema korisnicima usluga. Imali su još jednu poruku za Džihanića.

- Ovom '50 posto vrednijem menadžeru nego što je ministar Pandurević' (kako se sam ocijenio) poručujemo da je proizvodnja toplotne energije vrlo egzaktna i da utrošak mazuta ne zavisi od spojenih cijevi jedinstvenog toplifikacionog sistema. Niko ovom stručnjaku ne brani da izračuna koliko mu je džula za kojeg korisnika potrebno i koliko mazuta treba da se željena količina džula proizvede. Neka dokupi ono što mu fali. Ako ne umije izračunati, ima među nama voljnih da pomognu - naveli su.

Ne bi ulazili u to, saopćili su, kako se osjeća Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ali se oni osjećaju iskorišteno i pokradeno. Još jednom su pozvali institucije da rade svoj posao.