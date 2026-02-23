Izetbegović se sastao s ambasadorom Slovačke: Razgovor protekao u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi

Današnji susret ambasadora Slovačke Romana Hlobena s predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem protekao je u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, objavila je Ambasada na društvenim mrežama.

- Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji, predstojećem izbornom ciklusu i važnosti nastavka evropskog puta Bosne i Hercegovine, uz naglasak na značaj stabilnosti i reformskih procesa kao temelja daljeg napretka zemlje - navodi se u objavi.

Ramazansko ozračje dodatno je istaklo poruke dijaloga i međusobnog poštovanja.