Oglasio se policajac koji je rizikovao život da zaustavi pljačkaše: Odgovornost ne prestaje skidanjem uniforme

Gračanica je u subotu bila poprište dramatičnog događaja koji je podsjetio na posvećenost i hrabrost onih koji nose policijsku značku – čak i kada nisu u uniformi.

Nail Kahvedžić, pripadnik Policijske uprave Gračanica, tog dana bio je u kupovini sa suprugom. Iako u civilu i van radnog vremena, njegova profesionalna intuicija i osjećaj dužnosti nisu mu dopustili da ostane pasivan.

Kada je uočio počinioce u bijegu, Kahvedžić je odmah reagovao i krenuo u potjeru. Situacija je eskalirala kada je jedan od pljačkaša u pokušaju da pobjegne pucao prema njemu. Srećom, meci ga nisu pogodili, ali ni direktna prijetnja životu nije ga zaustavila. Nail je nastavio potjeru i uspio fizički savladati jednog od napadača, zadržavši ga do dolaska kolega.

Policajac se oglasio i na Facebooku:

- Dragi prijatelji, sugrađani i građani Bosne i Hercegovine, u proteklim danima svjedoci smo brojnih objava i reakcija povodom događaja koji se desio 21.02.2026. godine u Gračanici. Prije svega, želim se iskreno zahvaliti svima na riječima podrške, poštovanja i ohrabrenja koje su upućene meni. Vaše poruke mi zaista mnogo znače.

Istina je da se u tom trenutku nisam nalazio na službenoj dužnosti i nisam imao službeno oružje kod sebe. Međutim, kao policijski službenik, smatram da odgovornost ne prestaje skidanjem uniforme. U datoj situaciji reagovao sam instinktivno, vođen profesionalnom i moralnom obavezom da zaštitim ljudske živote i spriječim veće posljedice.

Svjestan sam da je situacija bila opasna i da je postojao rizik po moj život. Ipak, vjerujem da naša profesija ne poznaje radno vrijeme kada je sigurnost građana u pitanju.

Ne tražim priznanja niti posebne pohvale. Smatram da sam postupio onako kako bi svaki častan policajac trebao postupiti. Najvažnije mi je da su sačuvani životi i da su građani ostali sigurni.