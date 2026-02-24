Neizvjestan izbor člana CIK-a: Konkurs pri kraju, procedura pod znakom pitanja

Za šest dana bit će okončan konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Centralne izborne komisije BiH iz reda Ostalih, koji bi naslijedio Irenu Hadžiabdić.

Procedura je počela, ali je nastavak već sada neizvjestan. Mandat Komisije za izbor i imenovanje je upitan, jer Zastupnički dom BiH nije ponovo imenovao članove, kako je propisano izmjenama Izbornog zakona. A, pored toga, u ovom domu nije strana ni praksa ciljanog izostavljanja nadležne komisije da bi rang-listu zamijenili samo jednim kandidatom.

Zakon, pravila i Poslovnik jasni, procedura imenovanja jednostavna. Ali, tempo, očito, diktira politika. Tako je članici CIK-a BiH Ireni Hadžiabdić mandat istekao u aprilu 2023., a tek gotovo tri godine kasnije raspisan konkurs za popunjavanje ove pozicije.

- Ništa nije urađeno. Ako Komisija za izbor i imenovanje nije raspisala javni konkurs iz stava 5 ovog člana, odluku o raspisivanju javnog konkursa donosi Predstavnički dom PS - rekao je predsjednik Kluba SDA u Zastupničkom domu PSBiH Šerif Špago.

Zastupnici napravili korak, no nadležna komisija još nije. Nisu održali ni konstituirajuću sjednicu. A, problem bi mogao biti i u sazivu kojem nedostaje član iz reda Ostalih, ali i to što Zastupnički dom nije imenovao nove ili potvrdio ranije imenovane članove Komisije koje čini Kolegij ovog doma, dok su to učinili VSTV i CIK. Dakle, preduslovi za formiranje rang-liste kandidata za poziciju u CIK-u, za sada, nisu zadovoljeni. No, Izborni zakon je predvidio i takvu situaciju.

- Onda Predstavnički dom može sam bez bilo kakve kandidatske liste da imenuje, odnosno, izabere nove članove CIK-a ili da eventualno napravi reizbor postojećeg člana - kazao je bivši član CIK BiH Vehid Šehić.

Politički, povoljnije okolnosti i veća šansa za bolju kontrolu nad institucijom jedinom nadležnom za provođenje izbora.

- U svakoj državi koja je daleko od demokratskih principa, od vladavine prava se dešava da vlast pokušava kontrolisati sve institucije države, pa i CIK. Govorim iz nekog ličnog iskustva jer ipak političke stranke na kraju biraju buduće članove CIK-a - dodao je Šehić.

A, godina je izborna. Stranke i pojedinci spremni na sve za još jedan mandat. Zato se u redu procedure i izgovora naziru i opstrukcije.

- Opstrukcija vezana za izbor tih novih članova, možda je neki pokušaj SNSD-a i HDZ-a da se spriječi upravo uvođenje tih tehnologija, jer vidjeli smo u prethodnom periodu da su određene firme koje su bliske ovim strankama upravo upućivale žalbe kako bi što više odugovlačile sa primjenom zakona o nabavci tih novih tehnologija - navodi zastupnik Liste za pravdu i red u Zastupničkom domu PSBiH Nenad Grković.

HDZ nedostupan za odgovor, SNSD pak, sve negira, osim poznatog stava da aktuelni saziv CIK-a nije imenovan po zakonu.

- Ne možemo biti optuženi za neku vrstu opstrukcije. Mi kao što znate nismo većina, većina je u Predstavničkom domu sasvim drugačija, ona je dužna i odgovorna da provede to što treba provesti - rekao je zastupnik SNSD-a Miroslav Vujičić.

Dok se politika sabere, zakon je jasan. Ako Zastupnički dom potpuno zakaže i imenovanje izostane, shodno izmjenama Izbornog zakona, Irena Hadžiabdić nastavit će obavljati svoju dužnost do imenovanja novog člana, koliko god to dana, mjeseci ili godina trajalo.