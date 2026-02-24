Asim Mujkić za "Avaz" o uzrocima protesta: Ova spirala zla već dugo se kupi

Zahtjevi sarajevskih studenata i srednjoškolaca su vrlo precizni i jasno pogađaju suštinu problema, izjavio je za “Avaz” akademik Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Dodaje da oni polaze od tramvajske nesreće, a odnose se i na sistem čija je nebriga dovela do takvih posljedica.

- Mislim da prvi rezultati, koji su na tom tragu postignuti, a to je ostavka Vlade KS, jasno pokazuju šta može da se postigne kada se odgovornost jasno adresira, a cilj fokusira. Riječ je o vrlo konkretnim zahtjevima, ali, s druge strane, žalosno je da živimo u jednom društvu u kojem naša djeca tako malo zahtijevaju. Zar je zahtjev da neko radi svoj posao? Zar je zahtjev da na odgovornu poziciju imenujemo nekog ko je stručan? Zar je to toliko puno da se traži? – kaže Mujkić.

Konačan rez

Kategorično podržava mlade da istraju u svojim zahtjevima, da se istrage ne razvodne. Osim zahtjeva iznesenih tokom protesta, jasne su i poruke s transparenata nošenih ulicama Sarajeva, upućene sistemu koji ubija i čije su ruke krvave. Za dobro svih građana ove zemlje, Mujkić se nada da je tramvajska nesreća kap koja je prelila čašu i da će pobuna mladosti donijeti promjene.

- Ova spirala zla već dugo se kupi. Sjetimo se tragedija, gaženja ljudi po sarajevskim i ulicama drugih gradova od bogatih tatinih sinova. Preko stravičnih nesreća u Jablanici, gdje ni nakon godinu i po nikome ne pada na pamet da pozove nekoga na odgovornost. Da bismo preduprijedili ili smanjili barem ovakve događaje, djecu treba podržati u nadi da će to biti konačan rez, nakon kojeg će se morati dobro razmisliti prije nego što se izvrši zločin ili neke kriminalne radnje – ističe Mujkić.

Inertnost akademaca

Jedan je od prvih univerzitetskih profesora koji se priključio mladima na protestima i očekuje širu podršku i akademske zajednice.

- Kad nešto kritikujete, pođite od svoje kuće, a moja kuća je akademska zajednica. Inače sam nezadovoljan načinom na koji se akademska zajednica prepušta inerciji i ne reagira u ovim stvarima. Erdoan Morankić je naš student. Direktno smo vezani. Ovo apsolutno mora da bude crveno svjetlo za sve nas koji radimo u akademskoj zajednici, da jasno stavimo do znanja da ovako više ne može. Da mi nećemo pristati da svojom šutnjom suučestvujemo u jednom ovakvom sistemu, koji jede svoju djecu – zaključuje akademik Asim Mujkić.