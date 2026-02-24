Gavrankapetanović: Vidljiv postepeni napredak u kliničkom oporavku maloljetnice koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći

Djevojčica je hospitalizirana u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" nakon teških povreda koje je zadobila u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Gavrankapetanović: Stabilno stanje.

Piše: Alen Bajramovic

24.2.2026

U odnosu na prethodni period, vidljiv je postepeni napredak u kliničkom oporavku. Nastavlja se liječenje na Odjeljenju za hirurgiju, uz provođenje multidisciplinarnih terapijskih mjera koje će omogućiti nastavak stabilnog oporavka - saopćio je danas prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice 'Prim. dr. Abdulah Nakaš'.

Djevojčica je hospitalizirana u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" nakon teških povreda koje je zadobila u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Nesreća se dogodila 12. februara, kad je tramvaj iz pravca Željezničke stanice velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole. Uslijed toga je iskočio iz šina, udario u tramvajsku stanicu i pješake. Tom prilikom smrtno je stradala jedna osoba i četiri povrijeđene. 

