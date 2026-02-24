Preminuo Rajko Danilović: Zbog odbrane Bošnjaka u Sarajevskom procesu, režim u Beogradu ga zvao "Alijin advokat"

U 88. godini preminuo je istaknuti srbijanski advokat Rajko Danilović, koji će u Bosni i Hercegovini ostati posebno zapamćen po odbrani bošnjačkih intelektualaca u montiranom "Sarajevskom procesu" 1983. godine. Preminuo je 22. februara 2026., iza sebe ostavivši bogatu i zapaženu karijeru, naročito u politički osjetljivim predmetima širom bivše Jugoslavije.

Advokaturom se bavio od 1974. godine, a bio je i autor više značajnih knjiga iz oblasti političke historije. Među njima se izdvaja djelo "Upotreba neprijatelja: Politička suđenja u Jugoslaviji", u kojem je analizirao i dokumentovao montirane sudske procese.

Posebno mjesto u njegovom radu zauzima angažman u „Sarajevskom procesu“ 1983. godine, kada je branio grupu muslimanskih intelektualaca. Jedan od njegovih klijenata bio je pjesnik Džemaludin Latić. Atmosferu progona, straha i stigmatizacije koja je tada vladala u bh. društvu detaljno je opisao u knjizi "Sarajevski proces 1983.", ističući da su mediji stvarali klimu neprijateljstva, te da je, kako je naveo, već tada bilo vidljivo duboko ukorijenjeno nepovjerenje i mržnja koja će se godinama kasnije pretvoriti u rat.

Zbog svog profesionalnog angažmana i principijelnog stava, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je izložen oštrim napadima režimskih medija u Beogradu, koji su ga označavali kao "Alijinog advokata".

Tokom devedesetih godina zastupao je brojne opozicione političare i aktiviste u Srbiji, a kasnije je bio pravni zastupnik porodice ubijenog premijera Zoran Đinđić u postupku koji je vođen nakon atentata.

Danilović je rođen 1938. godine u Nikšiću. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1961., a doktorat je stekao 1965. na Fakultetu političkih nauka, gdje je predavao političku sociologiju.

Povodom njegove smrti oglasila se i Fondacija Alija Izetbegović, uputivši izraze saučešća njegovoj porodici, prijateljima i saradnicima.