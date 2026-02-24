SBB: Oni računaju na umor i zaborav, čak ni direktor GRAS-a još nije smijenjen!

Makar da mladi ljudi ponovo vide o kakvim tvrdokožcima je riječ i kakvi su to manipulatori što opet igraju na istu kartu brzog umora demonstranata i posljedičnog potpunog zaborava.

Stari video sa nekadašnjih masovnih demonstracija na kojima je bilo više hiljada ljudi u Sarajevu, održanih 13. 10. 2016. godine, protiv tadašnje Vlade KS i njenog tadašnjeg premijera Dine Konakovića, vrijedi ponovo pogledati.

Ali, ovoga puta, zaborava nema nakon više od 10 godina lošeg upravljanja Kantonom Sarajevo. Uzgred, mladi su već postigli zavidan rezultat: otkrili su korupcijsko lice kantonalne vlasti, pokrenuli reakciju pravne države, iskazali pijetet prema nevinim žrtvama, u paramparčad razbili mit da ubleha politika tobože ima podršku građana.

Sve je to trajna vrijednost pred oktobarske izbore, iako ostaje gorka spoznaja da su ministarske ostavke formalne i pokušaj čiste prevare nezadovoljnih građana.

Premijer, ministri i direktor GRAS-a su i dalje čvrsto u svojim foteljama. Ako ostavka vlade KS proceduralno mora ići ka Skupštini Kantona, zašto ta ista Vlada KS, u tehničkom mandatu (koji je u punom kapacitetu odlučivanja), još nije prihvatila ultimativni zahtjev demonstranata i već razriješila dosadašnjeg direktora devastiranog GRAS-a?

To je bilo vrlo lako i u dan-dva provodivo. Ali, nije!

To je dokaz da se uzdrmana vlast panično boji sindroma “paranog džempera”. Odnosno, sljedećeg koraka otvaranja višemilionskih tajnih ugovora za preskupu izgradnju tramvajske pruge i kupovinu tramvaja.

Na kraju, na mladim demonstrantima, ali i narodu, opoziciji i slobodnim medijima je odgovor na pitanje hoćemo li za 10 godina ponovo gledati stara videa i iste izraubovane varalice ili će, ovoga puta, oni biti trajno i zasluženo adaktirani iz vlasti i politike – saopćeno je iz Saveza za bolju budućnost – Fahrudin Radončić.