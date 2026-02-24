SAOPĆENJE

SBB: Oni računaju na umor i zaborav, čak ni direktor GRAS-a još nije smijenjen!

Makar da mladi ljudi ponovo vide o kakvim tvrdokožcima je riječ i kakvi su to manipulatori što opet igraju na istu kartu brzog umora demonstranata

Elmedin Konaković tokom 2016. godine. Screenshot

A. O.

24.2.2026

Stari video sa nekadašnjih masovnih demonstracija na kojima je bilo više hiljada ljudi u Sarajevu, održanih 13. 10. 2016. godine, protiv tadašnje Vlade KS i njenog tadašnjeg premijera Dine Konakovića, vrijedi ponovo pogledati.

Ali, ovoga puta, zaborava nema nakon više od 10 godina lošeg upravljanja Kantonom Sarajevo. Uzgred, mladi su već postigli zavidan rezultat: otkrili su korupcijsko lice kantonalne vlasti, pokrenuli reakciju pravne države, iskazali pijetet prema nevinim žrtvama, u paramparčad razbili mit da ubleha politika tobože ima podršku građana.

Sve je to trajna vrijednost pred oktobarske izbore, iako ostaje gorka spoznaja da su ministarske ostavke formalne i pokušaj čiste prevare nezadovoljnih građana.

Premijer, ministri i direktor GRAS-a su i dalje čvrsto u svojim foteljama. Ako ostavka vlade KS proceduralno mora ići ka Skupštini Kantona, zašto ta ista Vlada KS, u tehničkom mandatu (koji je u punom kapacitetu odlučivanja), još nije prihvatila ultimativni zahtjev demonstranata i već razriješila dosadašnjeg direktora devastiranog GRAS-a?

To je bilo vrlo lako i u dan-dva provodivo. Ali, nije!

To je dokaz da se uzdrmana vlast panično boji sindroma “paranog džempera”. Odnosno, sljedećeg koraka otvaranja višemilionskih tajnih ugovora za preskupu izgradnju tramvajske pruge i kupovinu tramvaja.

Na kraju, na mladim demonstrantima, ali i narodu, opoziciji i slobodnim medijima je odgovor na pitanje hoćemo li za 10 godina ponovo gledati stara videa i iste izraubovane varalice ili će, ovoga puta, oni biti trajno i zasluženo adaktirani iz vlasti i politike – saopćeno je iz Saveza za bolju budućnost – Fahrudin Radončić. 

# SBB
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# GRAS
# SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
