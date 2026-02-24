Konaković u Vašingtonu na Transatlantskom samitu o sigurnosti gasa: Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će, na poziv Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju, danas učestvovati u Washingtonu na Transatlantskom samitu o sigurnosti gasa. Domaćini samita su predsjedavajući Vijeća, američki ministar unutrašnjih poslova Doug Burgum i zamjenik predsjedavajućeg, ministar energetike Chris Wright.

Visokorangirani skup okuplja ministre i izvršne direktore vodećih energetskih kompanija s ciljem jačanja transatlantske saradnje u oblasti sigurnog i raznovrsnog snabdijevanja prirodnim gasom u Evropi.

Poseban fokus bit će na smanjenju zavisnosti od ruskih energenata, proširenju infrastrukture i komercijalnih aranžmana duž postojećih energetskih ruta širom Evrope, povećanju protoka američkog LNG-a prema istočnoj Evropi, te razvoju dugoročnih ugovora i investicija koje čine temelj energetske sigurnosti Evrope.

Kao dio zvaničnog programa samita predviđeno je potpisivanje zajedničke izjave o jačanju sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom u centralnoj i istočnoj Evropi, kojom se iskazuje zajednička posvećenost diversifikaciji izvora i ruta snabdijevanja, jačanje regionalne infrastrukture, unapređenje komercijalnih aranžmana, te dugoročna energetska stabilnost i sigurnost.

Izjavu će potpisati ministri i predstavnici Republike Grčke, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Poljske, Rumunije, Slovačke Republike, Republike Moldavije, Ukrajine, Republike Hrvatske, Republike Litvanije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Konaković će na marginama događaja održati niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima, saopćeno je iz MVP-a BiH.