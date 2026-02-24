Iran blizu dogovora s Kinom o kupovini supersoničnih protubrodskih projektila

Iran je blizu postizanja dogovora s Kinom o kupovini protubrodskih krstarećih raketa, saznaje Reuters od šest izvora upoznatih s pregovorima, dok Sjedinjene Američke Države raspoređuju veliku mornaričku silu blizu iranske obale uoči mogućih udara na Islamsku Republiku.

Prema navodima izvora, dogovor o kineskim raketama CM‐302 je pri kraju, iako još nije dogovoren datum isporuke. Ove supersonične rakete imaju domet od oko 290 kilometara i dizajnirane su da izbjegnu brodske odbrane leteći nisko i brzo.

Njihova upotreba značajno bi povećala udarne sposobnosti Irana i predstavljala prijetnju američkim mornaričkim snagama u regionu, kažu dva stručnjaka za oružje.

Pregovori s Kinom o kupovini ovog raketnog oružja, koji su počeli prije najmanje dvije godine, ubrzali su se nakon dvanaestodnevnog sukoba između Izraela i Irana u junu, prema izvorima upoznatim s razgovorima, uključujući tri zvaničnika obaviještena od iranske vlade i tri sigurnosna zvaničnika.

Tokom ljeta, kada su pregovori ušli u završnu fazu, visoki iranski vojni i državni zvaničnici putovali su u Kinu, među njima i zamjenik ministra odbrane Irana Massoud Oraei, navode dva sigurnosna zvaničnika. Oraeijev posjet ranije nije bio objavljen.

- Ako Iran dobije nadzvučne sposobnosti za napad na brodove u regionu, to potpuno mijenja igru - rekao je Danny Citrinowicz, bivši izraelski obavještajni oficir i sada viši istraživač za Iran u Institutu za nacionalnu sigurnost Izraela.

- Ove rakete će biti vrlo teško presresti - dodao je.

Reuters nije mogao utvrditi koliko raketa je obuhvaćeno potencijalnim dogovorom, koliko će Iran platiti niti hoće li Kina sada realizirati sporazum s obzirom na pojačane tenzije u regionu.

- Iran ima vojne i sigurnosne sporazume sa svojim saveznicima, a sada je pravo vrijeme da se ti sporazumi iskoriste - rekao je zvaničnik iranskog Ministarstva vanjskih poslova.

Bijela kuća nije direktno komentirala pregovore Irana i Kine o ovom raketnom sistemu. Zvaničnik Bijele kuće podsjetio je da je američki predsjednik Donald Trump jasno izjavio: „ili ćemo postići dogovor ili ćemo morati nešto vrlo odlučno učiniti kao prošli put“, aludirajući na trenutni sukob s Iranom.

Ove rakete bi bile jedno od najnaprednijih vojnih oružja koje bi Kina prodala Iranu, i predstavljala bi kršenje embarga Ujedinjenih nacija na oružje, koji je prvi put uveden 2006. godine, a suspendovan 2015. godine kao dio nuklearnog sporazuma sa SAD-om i saveznicima, pa ponovo uveden u septembru prošle godine.