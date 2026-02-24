Trivić pozvala na okupljanje opozicionih stranaka u RS: Cilj je da smijenimo ovu vlast

Predsjednica Narodnog fronta, Jelena Trivić, pozvala je sve opozicione stranke i udruženja na jedinstven nastup i okupljanje oko zajedničke platforme za naredne izbore, ističući da u fokusu razgovora moraju biti rješenja za probleme građana, a ne puka raspodjela pozicija.
Trivićeva je pozvala opozicione kolege da već sada, kroz širi politički dogovor, počnu sa formatiranjem kampanje kako bi građani prepoznali njihove jasne i dobre namjere.
Ona naglašava da je za izgradnju međusobnog povjerenja od ključnog značaja da svi sjednu za isti sto, te da se razgovara o široj platformi koja podrazumijeva dogovor oko četiri ključne pozicije.
– Takođe, bitan je razgovor o ključnim politikama i programima kroz koje ćemo da se predstavimo građanima kao racionalni i odgovorni ljudi koji žele da se dese promjene u Republici Srpskoj. Cilj je da ova nenarodna vlast doživi svoj politički kraj, a Republika Srpska uđe u jedno novo poglavlje svog ekonomskog i svakog drugog oporavka – istakla je.
Predsjednica Narodnog fronta poručila je da su lični interesi i pojedinačna imena u ovom trenutku u drugom planu.
– Ovdje je najmanje bitno ime Jelene Trivić, Draška Stanivukovića… Ovdje je bitna Republika Srpska. Svako će od nas u sebi nešto morati da proguta ako želimo dobro Republici Srpskoj, a mi smo u Narodnom frontu spremni na to – naglasila je Trivićeva.
Dodaje da je konačni cilj opozicije jasan i da on zahtijeva kompromis.
– Mi bismo da pobijedimo, da smijenimo ovu vlast i da dobijemo dugo očekivane promjene. Svjesni smo da bez jedinstvenog nastupa to ne možemo postići – zaključila je Trivićeva.