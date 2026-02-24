Trivić pozvala na okupljanje opozicionih stranaka u RS: Cilj je da smijenimo ovu vlast

Ona naglašava da je za izgradnju međusobnog povjerenja od ključnog značaja da svi sjednu za isti sto, te da se razgovara o široj platformi koja podrazumijeva dogovor oko četiri ključne pozicije.

Trivićeva je pozvala opozicione kolege da već sada, kroz širi politički dogovor, počnu sa formatiranjem kampanje kako bi građani prepoznali njihove jasne i dobre namjere.

Predsjednica Narodnog fronta, Jelena Trivić, pozvala je sve opozicione stranke i udruženja na jedinstven nastup i okupljanje oko zajedničke platforme za naredne izbore, ističući da u fokusu razgovora moraju biti rješenja za probleme građana, a ne puka raspodjela pozicija.

– Takođe, bitan je razgovor o ključnim politikama i programima kroz koje ćemo da se predstavimo građanima kao racionalni i odgovorni ljudi koji žele da se dese promjene u Republici Srpskoj. Cilj je da ova nenarodna vlast doživi svoj politički kraj, a Republika Srpska uđe u jedno novo poglavlje svog ekonomskog i svakog drugog oporavka – istakla je.

Predsjednica Narodnog fronta poručila je da su lični interesi i pojedinačna imena u ovom trenutku u drugom planu.

– Ovdje je najmanje bitno ime Jelene Trivić, Draška Stanivukovića… Ovdje je bitna Republika Srpska. Svako će od nas u sebi nešto morati da proguta ako želimo dobro Republici Srpskoj, a mi smo u Narodnom frontu spremni na to – naglasila je Trivićeva.

Dodaje da je konačni cilj opozicije jasan i da on zahtijeva kompromis.

– Mi bismo da pobijedimo, da smijenimo ovu vlast i da dobijemo dugo očekivane promjene. Svjesni smo da bez jedinstvenog nastupa to ne možemo postići – zaključila je Trivićeva.