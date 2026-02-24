Civilna zaštita ZDK u 2026. s budžetom od 4,2 miliona KM

Kantonalni štab civilne zaštite (KŽCZ) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na sjednici kojom je u svojstvu komandanta predsjedavao ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani, usvojio je Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2026. godinu, kao i Program aktivnosti KŠCZ-a u 2026. godini.

Ukupan budžet Kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ) za 2026. godinu iznosi 4,2 miliona KM, od čega je 1,5 miliona KM sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje, a 2,7 miliona KM su sredstva Budžeta ZDK-a.

Načelnik KŠCZ-a i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ) Džavid Aličić naveo je da će sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje, kao namjenska sredstva, biti usmjerena u opremanje struktura civilne zaštite te izgradnju infrastrukture civilne zaštite u gradovima i općinama, kao i mjere prevencije te hitne mjere i intervencije u slučaju ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara.

- Planirali smo nabavku opreme za Operativni centar, Štab civilne zaštite i tri službe civilne zaštite u ukupnom iznosu oko 303.000 KM. Od toga je za nabavku opreme za potrebe Tima za spašavanje iz ruševina - USAR predviđen iznos od 96.000 KM - rekao je Aličić.

Za projekte preventivnih mjera zaštite i spašavanja u gradovima i općinama predviđen je iznos od 550.000 KM. Planirano je 150.000 KM za izgradnju skladišta civilne zaštite u Olovu i Usori, transfer za posebne namjene - elementarne nepogode 300.000 KM, kao i podrška službama civilne zaštite u iznosu od 50.000 KM.

KŠCZ je razmatrao i prijedloge o dodjeli priznanja i nagrada u povodu 1. marta, Dana civilne zaštite, a dvije zahvalnice i pet pismenih pohvala dobitnicima će biti uručeni na svečanoj sjednici koja će biti održana narednog mjeseca, saopćeno je iz Press službe ZDK-a.