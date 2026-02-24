Mrak uprkos brojnim kamerama: Poslovanje GRAS-a misterija i za Skupštinu KS

Godišnjih izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća GRAS nema već godinama u Skupštini Kantona Sarajevo, iako su zakonom obavezni. Stoga o njima nije ni bilo rasprave, navelo je nekoliko kantonalnih zastupnika, posredstvom kojih je „Avaz“ pokušao doći do godišnjih izvještaja.

Odgovore o poslovanju GRAS-a ne daje ni premijer u ostavci Nihad Uk. On nije odgovorio na zahtjev da dostavi godišnje izvještaje, iako je javno najavljivao da će objelodaniti sve što zna.

Tako politički vlasnik GRAS-a naizgled ne zna šta mu se dešava u preduzeću, dok su u stvarnom mraku stvarni vlasnici GRAS-a - građani koji ga plaćaju bez obzira koriste li javni prevoz ili ne.

Šutnja iz GRAS-a

Amir Muminović, predsjednik Sindikata GRAS-a, pristao je za „Avaz“ govoriti samo o značajno boljem položaju radnika posljednjih godina, ali ne i o poslovanju firme.

Ni on, ni uprava GRAS-a nisu željeli komentarisati ispravnost i servisiranje akceleratora i kočnica na starim tramvajima.

Novinari „Avaza“ su kontaktirali desetak sudskih vještaka mašinske i saobraćajne struke, mahom univerzitetskih profesora.

Svi su odbili govoriti o servisiranju starih tramvaja i problemima koji su gurani pod tepih, iako su neki od njih godinama sarađivali s GRAS-om.

Pravosuđe šuti

Kao i uvijek, pravosudne institucije ne govore ništa, jer je „istraga u toku“.

Nema ni komentara o tome šta su vidjeli na snimcima koje su zabilježile nadzorne kamere Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, obližne srednje škole i BH Telecoma.

Na raskrnici je i nekoliko kamera na semaforima i stubovima, koje najvjerovatnije pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. I ova institucija se brani šutnjom, i ne komentariše snimke.

Građani svakog dana imaju sve više pitanja, ali naizgled niko nema dovoljno hrabrosti da naglas kaže istinu.