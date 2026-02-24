Ljekari u Zapadnohercegovačkom kantonu najavili masovne otkaze: Primorani smo

Sindikat doktora medicine i stomatologije u Zapadnohercegovačkom kantonu oglasio se nakon propalih pregovora o novom kolektivnom ugovoru s vladom te su najavili masovne otkaze.

U saopćenju za javnost, koje potpisuje predsjednik sindikata doktor Frano Musa, najavljeno je kako su ovu odluku donijeli samostalno.

- Ovako smjelu, radikalnu odluku odvažili smo se donijeti samostalno, primorani zbog neprihvatljivog omalovažavajućeg odnosa i uslova u kojima djelujemo te nedopustivog srozavanja ugleda liječničke profesije. Ljekari u ZHK, drugoj po razvijenosti u FBiH, na zadnjem su mjestu po primanjima u FBiH. Dok su plate ljekara u kantonu Sarajevo 3.085 KM za doktore medicine/stomatologije i 3.702 KM za specijaliste, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 2.608 KM za doktore i 3.069 KM za specijaliste, naš kanton se može pohvaliti brojkama od 2.149 KM za doktore i 2.469 KM za specijaliste, čime čvrsto držimo zadnje mjesto u državi - naveli su.

U isto vrijeme, suočavaju se sa stalnim nedostatkom kadra, koji se na papiru popunjava mladim ljekarima koji vrlo brzo napuštaju kanton.

- Naime, na jednog ljekara u našem kantonu gravitira 1.312 pacijenata (najviše u državi), u KS 1.083 pacijenta, a u HNK-u 745 pacijenata. Ne moramo ni naglasiti kako je u ovakvim uslovima nemoguće ostvariti kontinuiranu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Godinama Sindikat traži osnivanje timova porodične medicine, bolje planiranje specijalizacija unutar domova zdravlja i razvoj sekundarne zdravstvene zaštite na nivou kantona, na što do sada dobija samo obećanja - pojasnili su.

Ističu i kako ulaze u šesti mjesec bez važećeg kolektivnog ugovora.

- S druge strane, zbog stalno pozitivnog trenda porasta broja zaposlenih u ZHK zadnjih godina bilježi se konstantan i značajan rast prihoda ZZO-a, s 59 miliona KM 2021. na planiranih 95 miliona KM u 2026. godini. Ova diskrepanca između rasta sredstava kojima raspolaže ZZO i plata ljekara jasno oslikava odnos spram ljekara u ZHK. Iz svega navedenog je vidljivo da su ljekari u ZHK uvelike obescjenjeni, obezvrijeđeni, marginalizirani, preopterećeni brojem pacijenata, administrativno preopterećeni. Nebrigom i nemarom nadležnih ljekari u ZHK dovedeni su do samog ruba, degradirani, diskreditirani kako kao stručnjaci tako i kao ljudi. Ne želimo više biti akteri u sistemu u kojem neko misli da postoji kako bi sami sebi bili svrhom. Između opcija šutnje, štrajka ili otkaza, mi biramo otkaze, svjesni da na kocku stavljamo vlastitu egzistenciju. Obzirom da čelni ljudi smatraju da smo lako zamjenjivi, sigurni smo da će iznaći način da naši pacijenti budu zbrinuti dok se ne rodi novi kolektiv - zaključili su.