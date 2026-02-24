Komemoracija povodom smrti Smaje Baščelije: Smirenost i odmjerenost prvog poslijeratnog načelnika predstavljali sigurnost za cijeli grad

Povodom smrti prvog načelnika općine Goražde Smaje Baščelije, koji je preminuo u 77 godini života, u njegovom rodnom gradu danas je održana komemoracija, na kojoj su se od ovog istaknutog Goraždanina, uz članove porodice i prijatelje, oprostili brojni građani, predstavnici gradskih institucija političkog, privrednog i kulturnog života.

Ostavio dubok trag

Naglašeno je da je Baščelija ostavio dubok trag u javnom i društvenom životu Goražda, ne samo kao nosilac važnih funkcija, već je bio čovjek koji je uživao poštovanje svojih sugrađana, prepoznatljiv po srdačnosti, odmjerenosti i predanosti zajednici. Prisutnima su se obratili gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, potpredsjednica SDA BiH Aida Obuća, bivša direktorica UNIS Ginexa Munevera Fočo, te direktor Osnovne muzičke škole "Avdo Smailović" Muhidin Obuća, prisjećajući se njegovog profesionalnog angažmana, odgovornosti, skromnosti i ljudskosti.

Gradonačelnik Goražda je naglasio da je Baščelija dao nemjerljiv doprinos razvoju privrede, demokratije, infrastrukture i obnovi privrednih i individualnih objekata u poslijeratnom Goraždu. - Svojim znanjem, i vještinama, ali i svojim karakterom od čega izdvajam empatiju i poštenje, trasirao je put da Goražde postane ono što danas jeste privredni, kulturni i društveni centar Gornjedrinske regije - kazao je Imamović.

Emanet vraćanja nade

Potpredsjednica SDA BiH i zastupnica u Skupštini BPK, Aida Obuća podsjetila je da je Baščelija bio prvi poslijeratni načelnik Goražda koji je nosio emanet vraćanja nade koji je, kako je kazala, ispunio.

- Emanet koji je ispunio i time sve nas naučio da je i poslije razaranja moguće živjeti. Njegova smirenost i odmjerenost je u našem gradu bila sigurnost u vremenima kada je to bilo najpotrebnije. Zato ću ga pamtiti kao čestitog čovjeka, inženjera i profesora, ali prije svega kao dragog prijatelja koji nikada nije zaboravio da funkcija znači služenje - poručila je Obuća.

Na kraju komemoracije obratila se i kćerka Smaje Baščelije, Emina Tucaković koja je u ime porodice zahvalila svima na riječima podrške i prisustvu.

Smajo Baščelija rođen je 1949. godine u Goraždu, gdje je završio osnovnu i Srednju tehničku školu, a obrazovanje je nastavio na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Svoj profesionalni angažman započeo je u "Pobjedi“ a potom nastavio u Tvornici mašina u Kopačima, gdje je radio do 1992. godine. Tokom ratnih godina bio je uključen u različite aktivnosti vezane za odbranu grada, dajući svoj doprinos u jednom od najtežih perioda novije historije Goražda. Istovremeno je radio i kao predavač u Srednjoj stručnoj školi u Goraždu, prenoseći znanje i iskustvo mladim generacijama. U maju 1995. godine imenovan je za prvog načelnika općine Goražde. Na toj funkciji ostao je do prvih općinskih izbora 1997. godine, učestvujući u organizaciji i stabilizaciji života u gradu nakon ratnih razaranja. Radni vijek završio je u kompaniji UNIS Ginex, gdje je obavljao dužnost upravnika održavanja.