Pooštrena kazna Dragi Tendžeriću: S tri prsta pozirao kod obilježja za grobnicu "Lanište 1"

Kantonalni sud u Bihaću donio je pravosnažnu presudu protiv Drage Tendžerića 28 iz Gradiške, proglasivši ga krivim za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje. Iako mu je prvobitno izrečena uslovna kazna zatvora u trajanju od godinu dana, u drugostepenom postupku ta sankcija je preinačena u bezuslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci.

Tendžerić je osuđen jer se 21. januara 2023. godine, na području Laništa kod Ključa, fotografisao pored table s natpisom koji označava masovnu grobnicu "Lanište 1", pri čemu je pokazivao tri prsta i imao druga sporna obilježja. Time je, prema presudi, počinio krivično djelo izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

U saopćenju Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona detaljno su opisane okolnosti događaja:

- Na području Laništa u Ključu, koje se nalazi na putnoj komunikaciji magistralnog puta M5 (Ključ - Bosanski Petrovac), zaustavio je svoje putničko motorno vozilo na dijelu navedenog puta gdje se nalazi oznaka, tabla s natpisom 'Masovna grobnica Bošnjaka Lanište 1', iz koje grobnice u naselju Biljani je ekshumirano 188 tijela civila ubijenih u posljednjem ratu, te zamolio svog prijatelja koji je bio s njim da ga uslika pored navedene oznake masovne grobnice, prethodno zavrnuvši svoju majicu i okrenuvši svoja leđa na kojima je imao istetovirane likove ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića i Momčila Đujića, kao i ćirilični natpis 'Sloboda ili smrt', te uz to, podižući tri prsta desne ruke koji simbol se među pripadnicima srpskog naroda koristi kao nacionalni pozdrav, a koji su srpski vojnici u posljednjem ratu koristili kao pozdrav za vrijeme ratnih operacija u BiH, što je ovaj i učinio, a zatim svjestan da izaziva vjersku mržnju i netrpeljivost među konstitutivnim narodima koji žive u Federaciji i htijući to, takvu svoju fotografiju 22. januara 2023. javno objavio na svom Facebook profilu i istu postavio kao naslovnu sliku svog profila koja je objavljena i na njegovom Instagram profilu, što je imalo za posljedicu da je objava s inkriminirajućom fotografijom prikazana na skoro svim elektronskim i printanim medijima na području USK i Federacije BiH, a što je prouzrokovalo uznemirenost građana na cijeloj teritoriji Federacije BiH, a posebno Bošnjaka, građana općine Ključ i naselja Biljani.

U prvostepenom postupku Tendžerić je bio osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana, uz rok provjere tokom kojeg kazna ne bi bila izvršena ukoliko ne počini novo krivično djelo.

Međutim, nakon žalbe tužilaštva, drugostepeni sud je preinačio presudu i izrekao kaznu zatvora od šest mjeseci bez uslovnog odgađanja. To znači da kazna mora biti izvršena, ali, kao i drugi osuđe